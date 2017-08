Uncharted-seriens unika selling point har alltid varit att det ska vara som att spela en äventyrsfilm. Naughty Dog kommer med The Lost Legacy faktiskt ännu närmare filmkänslan, med kortare laddningstider och många sömlösa övergångar mellan spel och mellansekvenser.

Problemet är att The Lost Legacy inte riktigt klarar av att hantera det här. Det är lätt att tappa frihetskänslan efter att ha åkt till samma plats fem gånger utan större framgång (eftersom det inte var rätt tidpunkt) bara för att återvända senare och plötsligt se att en vev poppat upp från tomma intet. I fortsättningen behöver Naughty Dog bestämma sig för om de vill smalna av friheten något för att vi ska följa den tänkta handlingen, eller släppa på gränserna och låta oss själva bestämma hur storyn ska fortgå.

Uncharted: The Lost Legacy bjuder vid en första anblick inte på särskilt många överraskningar, men finns det faktiskt helt nya aspekter här. Till exempel får vi betydligt mer frihet än tidigare. Äventyret utspelas till stor del i en dal där vi får en bil och en karta, sedan är det i princip fritt fram att utforska området och på så sätt föra handlingen framåt. Förutom några punkter på kartan finns inga indikationer i vilken ordning uppdragen ska utföras.

Den fantastiska grafiken gör inlevelsen och filmkänslan ännu starkare. Naughty Dog, utvecklaren bakom Uncharted-spelen, har gång på gång imponerat med sin grafik, och The Lost Legacy är inget undantag. Naturen, byggnaderna och ljusen är helt fantastiska, men det som imponerar mest är ändå ansiktsrörelserna. Karaktärerna känns oerhört mänskliga, även om de stundom fortfarande lider av lite galna ögon.

Den största nackdelen i Uncharted: The Lost Legacy är kontrollerna. En stor del av spelet består av att klättra och hoppa på byggnader och i naturen, då krävs full kontroll på karaktärens rörelser. Inte nog med att våra alternativ är kraftigt reducerade, kontrollerna är dessutom ofta fördröjda och känns allmänt sega. Inte sällan hoppar Chloe åt helt fel håll, och eftersom några knappar har flera olika kommandon blir det ibland helt galet. Exempelvis när Chloe bestämmer sig för att rulla några meter istället för att gömma sig bakom en mur.

Och när vi ändå är inne på kontrollerna: Varför kan Chloe hoppa hur högt som helst när storyn tillåter det, men bara småskuttar utan någon som helst spänst eller motivation i annat fall? Det kan verka som en liten, meningslös detalj, men även den mest Uncharted-frälsta spelaren kommer ha svårt att upprätthålla sin inlevelse i spelet vid sådana tillfällen.

Lite för enkelt

Uncharted: The Lost Legacy är ett oerhört enkelt spel. Det här gäller såväl under strider som de pussel som slängts in för ombytets skull. Det är möjligt att utvecklarna medvetet gjort spelet enklare för att få ett bättre flyt i spelet och därmed förstärka film-känslan, men det resulterar även i att vinsterna inte ger en lika stor endorfinkick.