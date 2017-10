Philips 55POS9002/12 spanade vi in redan på ett pressevent i våras och första intrycket imponerade. Nu har vi fått testa ett skarpt exemplar samtidigt som tv:n hittat ut i butik, och Philips POS9002 är utan tvekan en riktigt intressant oled-tv.

Snygg design och Ambilight

Designen är avskalad och minimalistisk, med en smidig metallfot och tunn ram kring bilden. Överdelen av tv:n är supertunn medan den delen som rymmer själva elektroniken är lite fetare. På baksidan hittar vi Ambilight-lamporna och en bakåtriktad subwoofer, samt givetvis alla anslutningar du kan tänkas behöva. Ljudet i tv:n låter förvånansvärt bra med tanke på formatet, vilket vi vant oss vid från Philips tv-apparater.

På baksidan sitter Led-elementen och en liten subwoofer.

Fjärrkontrollen Philips skickar med känner vi igen sedan tidigare, och det är ingen jättekul historia. Visst är det smidigt med tangentbord på baksidan när vi ska mata in text och söka på Youtube-klipp, men känslan är plastig och kombinationen ljusgrå text mot silvergrå bakgrund är inte optimal.

Smart-tv-plattformen baseras på Android och här finns ett stort antal bra appar, som du hittar när du går in via hemknappen på fjärrkontrollen. Det finns även en annan ingång via "tv-meny"-knappen, denna leder till "appgalleriet" som är den Linuxbaserade gamla plattformen som finns kvar i tv:n. Du har alltså två olika plattformar i samma tv, vilket inte känns optimalt. Dags att slänga ut den nu.

Fantastisk bild

Den stora grejen bildmässigt med Philips 55POS9002/12, jämfört med föregående generation, är den nya bildprocessorn P5. Philips har alltid varit bra på bildprocessing, och på pappret lovar det nya chipet gott. Och visst ser det bra ut, även om det är svårt att se några skillnader över huvudtaget mellan nya oled-apparater. Kanske för att alla paneler kommer från samma LG-fabrik.

Svärtan är brutalt bra, och bilden är knivskarp med rätt källmaterial. Ljusstyrkan räcker till för att vi nästan ska bländas i scener med starkt motljus, och när vi tittar på hdr-material är det svårt att hitta något att anmärka på bildmässigt. Tv:n har två förinställda ISF-lägen, ett för dagsljus och ett för "kväll", och dessa ger riktigt bra färgåtergivning utan att du behöver pilla med inställningarna. Bra!

Nu är det ju inte alltid du tittar på 4k-innehåll med hdr på tv:n, det är även viktigt hur en ny apparat hanterar lägre upplösningar. Vi testar med allt ifrån dvd-skivor och standardupplöst innehåll från Youtube till 720- och 1080p-innehåll från playtjänster. Philips POS9002 skalar upp bilden förvånansvärt bra, märkbart bättre än föregående generation som vi testade tidigare i år.