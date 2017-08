Age of Empires IV är på riktigt och under utveckling. Detta meddelade Microsoft under Gamescom i samband med att de släppte en kort teaser-trailer för spelet.

Microsoft har förvisso sedan tidigare i princip stängt ner Age of Empires-studion Ensemble. Relic, som ligger bakom titlar som Company of Heroes och Homeworld, tar i stället hand om utvecklingen av Age of Empires IV.

Sedan tidigare är det även klart att det första Age of Empires-spelet kommer få en 4k-remaster, Age of Empires Definite Edition, som kommer släppas den 19 oktober i år. Enligt Microsoft kommer även Age of Empires II och III få liknande versioner i framtiden.

När Age of Empires IV kan tänkas dyka upp vet vi ännu inte men det verkar i alla fall bli exklusivt för Microsoft.