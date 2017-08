”Your headphones have the Google Assistant. Ask it questions. Tell it to do things. It’s your own personal Google, always ready to help.”

Google Assistant är företagets smarta röstassistent, vilket pekar på att användaren kommer att kunna interagera med sina hörlurar för att utföra olika röstbaserade kommandon. Vidare antyder koden att lurarna utrustas med någon form av fysisk Assistant-knapp för aktivering.

Förra året lanserade Apple sina nya hörlurar Airpods. Dessa har tagits emot med stor förtjusning av kunderna – i våras visade en undersökning att hela 98 procent av de som skaffat Airpods är nöjda med sitt köp.