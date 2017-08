I ett pressmeddelande meddelar Viacom att de nu lanserar en ny streamingtjänst, Paramount+, tillsammans med en mängd olika bredbandsoperatörer – däribland Com Hem, Canal Digital och Bredbandsbolaget.

– Det är första gången vi samlar så kallade first run-filmrättigheter med vårt TV-innehåll under Paramount-paraplyet för video-on-demand-åtkomst, som blir tillgängligt för Bredbandsbolaget, Canal Digital samt Com Hems kunder i Sverige. säger Andrea Sahlgren som är nordisk VD för Viacom i pressmeddelandet.

Till en början kommer filmer som Jack Reacher: Never Go Back, Allied, Monster Trucks, Rings, Goat och XXX: Return of Xander Gage att erbjudas i tjänsten exklusivt för kunder till ovan nämnda operatörer.