KFC (Kentucky Fried Chicken) ger sig in i spelbranschen. Eller nästan, åtminstone. Eurogamer rapporterar att den amerikanska snabbmatsjätten nu lanserar sitt eget spel – The Hard Way - a KFC Virtual Training Escape Room, där du ska fritera kyckling på löpande band i en virtuell verklighet.

Men än så länge är spelet inte för allmänheten. Det kommer istället att användas för att lära upp nya anställda. Så här beskriver KFC upplevelsen: