Acers Switch 7 Black Edition är här och redo att besegra både Microsofts Surface Pro och självaste Apples Macbook Pro 13. Med våldsamt stark processor och avancerad grafik är det en överraskande biffig dator i ett slimmat paket.

Datorn, som Acer beskriver som en laptop, kommer med löstagbart tangentbord och en 13,5 tums IPS-touchskärm med en upplösning på 2256 x 1504. Touchskärmen använder sig av en Wacom EMR digitizer som har 4,096 nivåer av tryckkänslighet.

Foto: Acer

Datorn väger med sin aluminumkropp in på strax över ett kilo och använder något som Acer kallar för Autostand. Ett stöd som kan fällas ut och in automatiskt. På det använder Switch 7 också en variant av Windows Hello med en power-knapp som kombinerats med en fingeravtrycksläsare.