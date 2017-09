Det har gått två år sedan vi senast besökte Arcadia Bay. 2015 släpptes nämligen Life is Strange – tonårsdramat som kretsade kring Max Claufield vars värld vändes upp och ner när hon fick förmågan att manipulera tid och rum.

Life is Strange var långt ifrån perfekt. Grafiken var inte det vackraste vi skådat och manuset var med handen på hjärtan inget som skulle kunna vinna några priser. Trots detta var historien om Max Claufield och hennes vän Chloe Price så gripande och engagerande att slutet av sista episoden inte kunde ha lämnat ett öga torrt.

Tre år innan originalspelet

Och nu är det dags för uppföljaren Life is Strange: Before the Storm. Det utspelar sig tre år innan originalspelet och i rollen som Chloe Price slåss vi mot våra inre demoner i form av alkholdränkta kvällar, tonårsdraman och svåra kärleksrelationer.

De som spelade första spelet minns säkert att Chloes pappa dog i en bilkrasch. Hennes mamma har träffat en ny man, David Madsen, som Chloe är långt ifrån förtjust i och konstant tjafsar med. Toppa detta med saknaden efter vännen Max som flyttat till en annan stad och som aldrig hör av sig.

Vi introduceras även till Rachel Ambers, flickan som var spårlöst försvunnen i första spelet, och som förvandlade Chloe till den person hon är när Max i Life is Strange säger att hon ”inte känner igen henne”. Deras relation till varandra är precis så komplex och intressant som det skravllrades om i Life is Strange.

Argumentera till framgång

Life is Strange: Before the Storm innehåller inte det tidsmanipulerande element som definierade föregångaren. Faktum är att Before The Storm inte innehåller några övernaturliga inslag alls, utan det främsta vapnet Chloe har är sin attityd och rappa argumentationsteknik. Under spelets gång hamnar vi i flera diskussioner där det gäller att antingen förolämpa, eller ge komplimanger, för att ta oss vidare.

Man kan tro att tidsfunktionen skulle vara saknad, men det är precis tvärtom. Med tidsmanipulering ur vägen läggs mer fokus på karaktärerna och deras förhållanden till varandra. Sakta med säkert vecklas en historia om sköra människoöden upp som inte störst av krystade pussel och liknande.

Men när det kommer till det visuella lämnar Before The Storm dessvärre en del att önska. Likt Life is Strange är det ganska fult, åtminstone sett till karaktärsmodellerna, medan miljöerna är fantastiskt ljussatta och

stämningsfulla. Det ger en märklig kontrast där det dessvärre känns som att Deck Nine Games, som tagit över facklan efter Dontnot Entertainment, legat på latsidan. Å andra sidan finns det en uppsjö med saker att interagera med och personer att prata med, vilket väger upp.