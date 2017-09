Andra berättade att man lagt till extra hälsa för att skapa känslan av att ”precis överleva”. Paul Hellquist, som jobbat med Bioshock och Rick Lesley från Shadow of Mordor-teamet, var två som röjde denna hemlighet.

In Bioshock if you would have taken your last pt of dmg you instead were invuln for abt 1-2 sec so you get more "barely survived" moments.