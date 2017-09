CES-mässan i Las Vegas, en prylmässa som går av stapeln i januari varje år, är det event där tillverkarna visar upp flest nyheter i prylvärlden. Men det är i Berlin under IFA-mässan i september vi får se vilka produkter som når Sverige lagom till julhandeln, och där vi har möjlighet att klämma på färdiga produkter. Jag var på plats under några intensiva dagar på Europas största hemelektronikmässa, och det blev snabbt tydligt vilka trender som är på gång under hösten.

1. Röststyrning

I skrivande stund saknar både Amazons Alexa, Google Assistant och Microsoft Cortana svenskt språkstöd, men enligt flera tillverkare jag pratade med under mässan är i alla fall Google i full gång med de nordiska språken. Och många tillverkare släpper nu högtalare i olika versioner med inbyggda mikrofoner som ska göra att vi kan börja styra prylarna i våra hem med röstkommandon. Att starta Spotify eller byta kanal på tv:n med rösten känns ju lagom spännande, men tänk när du kan styra belysning, uppvärmning, dörrlås och larmsystem genom att prata rakt ut i rummet.

2. True Wireless

Allt fler hörlurstillverkare släpper "äkta" trådlösa hörlurar, och det här är definitivt en trend som kommer att hålla i sig. Dessutom utvecklas noise cancelling-tekniken snabbt och vi hörde flera imponerande exempel på adaptiv sådan som kan skilja på störande brus och röster som du vill höra.

3. Oled

Det var tydligt att oled är den stora snackisen på tv-sidan. Allt större modeller släpps och om du är ute efter en ny 55-tums tv med riktigt bra bild lagom till jul kommer det att finnas en hel del supertunna apparater med brutalt bra bild att välja mellan. Över 55 tum är priserna avskräckande höga, men prislapparna är på väg nedåt och min gissning är att det kommer att gå snabbt.