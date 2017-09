I vinter har Star Wars: The Last Jedi premiär. Det är den andra filmen i en ny trilogi där första regisserades av J.J. Abrams. The Last Jedi å sin sida regisseras av Rian Johnson.

Tanken var att Jurassic World-regissören Colin Trevorrow skulle basa över den sista i trilogin, Episode 9, men så blir det inte. Efter att regissören och Lucasfilm kommit fram till att deras visioner skiljer sig från varandra väljer Colin Trevorrow att lämna projektet. Det rapporterar Comingsoon.