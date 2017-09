Senaste åren har vi vant oss vid att få två serier av telefoner från Lenovos Moto-avdelning. Några variationer av premiumtelefoner (tidigare Moto X, numera Moto Z) och en serie prispressade budgetlurar (Moto G). I år har det dock blivit fler lurar än vi trodde. Inte nog med att en ny Moto X gör comeback och kommer senare i höst, Moto G5 och Moto G5 Plus har fått sällskap av Moto G5S och Moto G5S Plus. Det är två telefoner som följer Moto G5 i stil och funktioner, men som är lite dyrare, lyxigare, och mer funktionsrika.

Här har vi testat den större och på pappret lite bättre av de två: Moto G5S Plus. Den har en 5,5-tumsskärm där G5S har 5,2 tum, kraftfullare processor, och en ny kamera med dubbla linser baktill. Något riktigt flaggskepp är den dock inte, utan det är snarare en telefon i övre budgetklass. Omkring 3 000 kronor kostar den i de flesta butiker, alltså bara några hundralappar dyrare än Moto G5 Plus som kom i våras.

Moto G5s Plus

Ingen uppgradering i prestanda

På flera punkter är dessa två lika varandra. De har samma processor, 3 GB minne och då de bägge har 1080p-skärm har de i stort sett identiska prestanda. Det här är bra för prisklassen, en Snapdragon 625 med åtta kärnor á 2 GHz som ger rapp upplevelse på webben, i de flesta appar och till och med dugliga prestanda för de flesta mobilspel.

Trots detta, och en stor ljusstark ips-skärm på 5,5 tum, gör Moto G5S Plus inte bort dig när det kommer till batteritiden. Vi får omkring åtta timmar när vi jobbar intensivt med video och i appar. Vid mer sparsam användning kan det räcka med laddning varannan natt, även om det är med knapp marginal. Vi mätte aldrig batteritiden på G5 Plus, men jämfört med G5 är G5S Plus ett klart lyft. Med medföljande snabbladdare går en uppladdning kvickt. Tyvärr är usb-anslutningen dock fortfarande av gammal mikro usb-typ och inte typ-c.

Riktig premiumkänsla

Det som är den mest omedelbara skillnaden mellan Moto G5S Plus och G5-modellerna är chassi och byggkvalitet. Här är det solitt metallchassi hela vägen, och med en mycket mer gedigen känsla än i G5 och G5 Plus. Det känns verkligen som att hålla i en dyr flaggskeppstelefon.