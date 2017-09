Det visades nämligen upp inte mindre än två spel – Nystarten av Doom som kom förra året, men även Wolfenstein II: The New Colossus.

Just Doom är speciellt då serien senast fanns på Nintendos plattformar under 64-tiden – vilket i år är 20 år sedan. Wolfenstein II: The New Colossus å sin sida är inte släppt till övriga konsoler än, releasedatumet är satt till 27 oktober, och Switch-ägarna kan se fram emot att få spela det nästa år.

Exakta vilka datum de båda spelen släpps på är inte klart. Däremot är det glädjande att se lite mer ”vuxna” titlar till Nintendos konsol. Företaget har länge fått kritik för att rikta in sig för mycket på barn och familjer.