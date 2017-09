Med hörlurar inpluggade gör Galaxy Note 8 ett bättre jobb. För det första får vi med ett par riktigt bra in-ear-lurar från AKG, för det andra har Samsung ett gäng smarta verktyg för att anpassa och optimera ljudet. Galaxy Note 8 har inte samma högkvalitativa DAC och förstärkare som till exempel Sony Xperia XZ Premium eller ZTE Axon 7, men ligger i klassen strax under, kort och gott samma som Galaxy S8, vilket är ett stort lyft från tidigare Samsung-telefoner.

Galaxy Note 8 har nästan samma skärm som S8, en extra ljusstark amoled i nya 18,5:9-formatet med 1440 pixlar på bredden. Enda skillnaden är att skärmen här är 6,3 tum mot 6,2 i Galaxy S8 Plus. Annars är det samma höjdarskärm, med knivskarp skärpa och lyster i färgerna, hög ljusstyrka och hrd-stöd. Det böjda glaset på långsidorna är alltjämt en liten nackdel bildmässigt, då kontrasten skiftar påtagligt sista två millimetrarna innan skärmkanten. Men det är priset man får betala för den unika designen.

Skillnaderna på Galaxy Note 8 och Galaxy S8 Plus är vid en snabb genomläsning av specifikationerna verkligen minimala. Galaxy Note 8 har precis som Galaxy S8 Plus Samsungs egna Exynos 9-krets med egna Mongoose-kärnorna som ger arbetsprestanda i absoluta toppklass. Grafikmässigt ligger den lite efter bästa Snapdragon- och Apple-processorerna, men lär klara det mesta utan problem.

Galaxy Note 7 exploderade och drogs in, Galaxy Note 6 existerade aldrig utan Samsung gick direkt från 5 till 7 för att synka modellnummer med Galaxy S-telefonerna, och Galaxy Note 5 släpptes aldrig officiellt i Sverige. Galaxy Note 8 är med andra ord den första Note-modellen som säljs i Sverige sedan Note 4 från 2014.

Vi hittar också samma utmärkta uppsättning av hårdvarufunktioner som i Galaxy S8 och Galaxy S8 Plus – vattentät konstruktion med IP68-klassning, virtuell hemknapp under skärmen, bluetooth 5.0, trådlös laddning, biometrisk inloggning, och stöd för både gps och nya navigeringssystemet Galileo. Här finns också usb 3-utgång nertill och som kan ansluta till Samsungs Dex-docka, vilket gör att du kan koppla in telefonen på stor skärm.

Inte längre phablet

Men visst finns det skillnader jämfört med Galaxy S8 Plus. Det första märker vi direkt när vi tar tag i den. Galaxy Note 8 är tjockare, bredare och märkbart tyngre än sin pekpennslösa kusin. Den har också en mer fyrkantig form, med rakare hörn.

Galaxy Note 8 fungerar fint med Dex.

För övrigt är designen i stort sett densamma som i Galaxy S8-modellerna. Vi har två glasbitar med böj fram och baktill, och en rundad metallram runtom. Galaxy Note 8 är snygg att titta på och gedigen att hålla i men också lätt att kladda ner med fingeravtryck.

På tal om fingeravtryck sitter läsaren för det fortfarande på samma irriterande ställe, illa markerad bredvid kameralinserna på baksidan. Tanken är att istället använda ansikts- eller iris-scanning. Båda fungerar när de används enligt instruktionerna, men är inte lika pålitliga som ett finger. Att låsa upp telefonen på nattduksbordet mitt i natten kan vara en rejäl utmaning.