Från att ha varit rena hantverkarfordon har pickup-modellerna utvecklats enormt de senaste åren. Dubbelhyttsvarianterna kan i många fall fungera som familjebil samtidigt som ett flak gör fordonet användbart till så mycket mer än bara en bil. Exempelvis när du handlar möbler, åker till återvinningsstationen, eller kanske behöver frakta älg eller vindsvin så här på hösten under jakten. Och under vintern när snökaoset slår till är det få bilar som kan mäta sig med en pickis när det gäller framkomlighet.

Det skiljer dock en del mellan de modeller vi har testat, både när det gäller komfort, tekniska funktioner och förarhjälpmedel. Klarar du dig med en bil med väldigt kort benutrymme i baksätet? Hur tungt väger säkerhetsfunktioner och krockkuddar? Hur stark motor behöver du, och hur mycket behöver du kunna dra?

Vi har testat i stort sett alla modeller från den senaste generationen pickuper, bortsett från Fiats modell. Här går vi igenom för- och nackdelar med de åtta olika modeller som vi har haft inne för test, samt länkar till mer utförliga tester av varje modell.

Renault Alaskan

Praktisk men omodern

Precis som Mercedes X-klass bygger Renault Alaskan på Nissan Navara. Och i den här bilen syns det väldigt tydligt då skillnaderna mot originalet är små. Bilen är bekväm och utrymmena inuti är helt okej. Tack vare den moderna fjädringen åker vi också bra i den här bilen, utan full last på flaket. Invändigt är det ganska plastigt och sparsmakat när det gäller funktioner och förarhjälpmedel. Konkurrensen i den här prisklassen är samtidigt benhård och vi ser egentligen ingen anledning att välja den här bilen framför originalet från Nissan, om du inte har ett företag med bra avtal med Renault eller hittar just den här bilen på kampanj. Den är en helt okej och praktisk pickup, men den sticker inte ut på något sätt.

Betyg 6 av 10

Ford Ranger Wildtrak

Snyggast och smartast i klassen

Det här är en Ford, men den modellen som säljs i Sverige tillverkas i Sydafrika och den existerar (än så länge) inte i USA där istället storebror F150 dominerar. Wildtrakversionen av Ford Ranger är toppmodellen och vi testar bilen med en femcylindrig dieselmotor på 3,2 liter och med automatlåda.

Det här är en riktigt trevlig bil med bra komfort och generösa utrymmen. Jämfört med konkurrenterna sticker den ut med tekniska finesser som adaptiv farthållare, körfältsassistent och ett nytt och fräscht MMI – Sync 3. Dessutom är Ford Ranger Wildtrak ensam i klassen om att ha kammat hem fem stjärnor i Euro NCAP. På minussidan märks lite högre bränsleförbrukning än konkurrenterna, och att den kostar mer än exempelvis Navara och L200. Men sammantaget är det här en riktig favorit.

Betyg 9 av 10

Mercedes X-klass

Snygg och modern, men dyr

Det var stor uppståndelse när Mercedes gick ut med sina planer på att gå in i pickupsegmentet och vi testade nya X250 d under en vecka december. Den här bilen bygger på Nissan Navara, men det är stor skillnad på insidan. Mercedes har kostat på inredningen ordentligt, och komforten är riktigt bra. MMI:t är inte det modernaste vi sett, men det funkar. Kamerorna runt om bilen är ett stort plus när du ska ta dig fram på branta skogsvägar eller när du kör offrroad. Likaså gillar vi fönsterluckan bak mot flaket. Men när det gäller funktioner och motor föredrar vi både Amarok och Ford Ranger WIldtrak, därför tycker vi att prislappen på Mercedes X-klass är i överkant.

Betyg 6 av 10

Nissan Navara

Prisvärd och skön att köra

Vi testade Navara första gången under hösten 2016, och då Tekna-versionen med mest extrautrustning. Nyligen testade vi även den specialutrustade Trek 1-versionen. Det som gör att vi gillar Navara är framför allt komforten och framkomligheten – men också för att det är en väldigt prisvärd bil.

Bränsleförbrukningen är en aning hög, och du bör räkna in en relativt hög värdeminskning i kalkylen om du jämför med exempelvis VW Amarok. Ställer vi den bredvid Ford Ranger är Navaran heller inte lika modern när det gäller säkerhetssystem. Däremot gillar vi Nissans birds-eye-kamera som underlättar parkering avsevärt..

Betyg 8 av 10

Volkswagen Amarok

Bäst motor och påkostad komfort

I våras fick vi in storsäljaren Amarok för test, och då med den nya kraftfulla V6-motorn på mäktiga 224 hästkrafter och som gör 0-100 km/h på under åtta sekunder. Detta i kombination med en riktigt bra åttastegad automatlåda och påkostad interiör gör att den här pickupen verkligen skiljer sig från mängden. Ingen av de andra modellerna ger samma komfort och körglädje som nya Amarok V6.

Men kostar det så smakar det. Prislappen börjar på en halv miljon (inklusive moms). Andra nackdelar är det förhållandevis korta baksätet, och jämfört med Ford Ranger är den heller inte lika säker. Vi tycker samtidigt att designen är lite tråkig, framifrån ser bilen nästan ut som en höjd Passat.

Betyg 8 av 10

Mitsubishi L200

Uppdaterad med fokus på säkerhet

Uppdateringen av L200 är tydlig då fronten fått en rejäl redesign, men det har även hänt en hel del på insidan sedan föregående version. Motorn i testbilen vi kör hösten 2019 är på 2,2 liter och levererar 150 hk. Även automatlådan (6 växlar) är ny och den fungerar bra även om vi inte snackar finlir. Inredningen är fräsch men inte lika påkostad som i t ex Amarok eller ens Ford Ranger.

Liksom i tidigare versioner är max dragvikt 3100 kg vilket är lite lägre än de starkaste pickisarna i den här klassen, och vi saknar adaptiv farthållare och en del andra detaljer. Bilen har dock fått en del nya säkerhetsfunktioner som automroms, sensorer runt om som varnar för trafik och fotgängare samt kameror som kan ge dig birds eye-vy när du parkerar. Och fortfarande är priset lågt vilket gör att L200 är väldigt intressant.

Betyg 8 av 10

Toyota Hilux

Personbilslik men tråkig och klen

Tidigare generation Hilux är en klassiker vid det här laget så förväntningarna är höga när vi testar den nya modellen. Testbilen är utrustad med den nya 2,4-liters turbodieselmotorn och en sexväxlars automatlåda. 150 hästkrafter och 400 Nm vridmoment känns lite klent, särskilt på motorväg – på skogsvägar tar sig Hiluxen dock fram galant, mycket tack vare den suveräna markfria gången.

Komforten är helt okej, men vi har svårt att komma överens med det röriga MMI:t. Samtidigt är det lite för trångt i baksätet. Vi har svårt att hitta argument varför du ska välja den här bilen framför Nissan Navara eller Ford Ranger, två bilar som bjuder på bättre komfort och smartare funktioner.

Betyg 7 av 10

Isuzu D-Max Viking

Föråldrad arbetshäst med brister

Den senaste modellen vi har testat är Isuzu D-Max Viking. Den tar sig fram överallt, ger ett robust intryck och har smarta förvaringsutrymmen. Tyvärr är varken materialval eller multimediagränssnitt inte alls kul. Vi sitter högt upp i bilen, men komforten är inte på topp under körning och mycket vägljud läcker in i kupén.

Här finns stöd för Apple Car Play men i övrigt är det inte mycket att hurra för när det gäller teknik. Hade D-Max Viking spelat i samma liga prismässigt som Mitubishi L200 hade det varit en sak, men nu kostar den här bilen nästan lika mycket som en Volkswagen Amarok, vilket känns helt galet – även om Vikingversionen som vi testar har rolltop-skydd och extraljus i fronten.

Betyg 5 av 10

