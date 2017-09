Volvo utökade idag sin serie med suvar: genom att presentera sin nya mini-suv XC40 . I samband med detta lanserade företaget också sin nya prenumerationstjänst, Care by Volvo, som företaget säger ska göra bilägande lika smidigt som att ha ett mobiltelefonabonnemang.

Care by Volvo ska ha ett fast pris och inkluderar concierge-tjänster som bränslepåfyllning, tvätt, rengörning, hämtning för service och leveranser av e-varor som köpts på nätet direkt till bilen. Tidigare den här månaden meddelade Volvo att de köpt bilbejäntfirman Luxe som erbjuder liknande tjänster.

XC40 kommer också bli den första Volvo-modellen där ägare kan dela sin bil med vänner och familj via tjänsten Volvo on Call som är en del av Care by Volvo och fungerar som en digital nyckeltjänst.

De första versionerna av Volvo XC40 är utrustade antingen med motoralternativtet T5 AWD med 247 hästkrafter som i Momentum Intro Edition kostar från 416 900 kronor och i R-designutförande Intro Edition från 438 900 kronor. Eller motoralternativet D4 AWD med 190 hästkrafter som i Momentum Intro Edition kostar från 398 900 kronor och i R-designutförande Intro Edition från 420 900 kronor.