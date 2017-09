Super Mario 64 Online är en multiplayerversion av Nintendo 64-klassikern och skapades av det dedikerade fanet Kaze Emanuar. Här kunde 24 spelare tillsammans anta Svamprikets utmaningar och slåss mot varandra i Battle Mode.

Spelet kom till genom en modifiering av en s.k ROM-fil, men nu är det ett minne blott. Nintendo verkar inte ha gillat projektet, och har därmed skickat sin arsenal av advokater för att få ner det från internet.

I'm dead. Nintendo just took 20 of my videos and my Patreon down. Nintendo Creator program is not available in my country :(