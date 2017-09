Magikarp used splash. It’s not very effective. Striderna i de klassiska Pokémon-spelen må vara taktiska, men särskild fartfyllda och häftiga är de inte. Pokkén Tournament DX är på så sätt raka motsatsen till de bärbara äventyren. Här ska inga Pokémon samlas eller världar utforskas, istället ska 21 fickmonster göra upp mot varandra på små men fria arenor.

Från arkad till Wii U till Switch

Pokkén Tournament började sitt liv i de japanska arkadhallarna för två år sedan. Ett år efter arkaddebuten hittade spelet till Wii U, men med fyra kämpar bortplockade och ett nytt storyläge tillagt. Data för de borttappade karaktärerna fanns dock på bluray-skivan, så antagligen var tanken att de skulle lanseras som nedladdningsbart innehåll.

Men så blev det aldrig. Istället är det de fyra nygamla karaktärerna, en helt ny Pokémon-kämpe och ett spelalternativ med dagliga utmaningar som utmärker denna Switch-version. Annars är det mestadels en del mindre justeringar som har skett sedan sist; exempelvis att alla Pokémons nu är upplåsta från start. Att ha samtliga kämpar tillgängliga direkt är positivt på ett sätt, även om det samtidigt leder till att det simpla story-läget blir än mer meningslöst.

Ingen spännande berättelse

Eller storyläge är kanske att ta i lite. Det handlar snarare om ett ligaspel som ibland avbryts av mellansekvenser med en mystisk Pokémon (som numera redan är upplåst). Vid sidan av att lista ut vem det okända fickmonstret och dess tränare är, ska spelarens klättra i rank, bli allra bäst och bygga upp ett lag – och sjunga Pokémon-sången.

För att göra ligaspelet mer intressant finns det en mängd bonusuppdrag att ta sig an. Det kan handla om att vinna ett visst antal matcher, använda en specifik attack eller nyttja en support-Pokémon. I grunden är det rätt meningslösa mål som ska uppfyllas, men eftersom varje avklarad uppgift ger någon form av belöning är det ändå smått beroendeframkallande.

I det stora hela är dessvärre storyläget inte överdrivet intressant. Å andra sidan är det ändå en bra idé att tillbringa tid både där och i träningsläget för att komma underfund med hur varje Pokémon slåss och beter sig.

Flash, boom bang!

För trots den lättillgängliga kontrollen och det flashiga yttre finns det en hel del att lära sig vad gäller attack och försvar. Rent knapphamrande fungerar visserligen duligt och det är inget krav att nöta in diverse knappkombinationer, men det är en bra idé att åtminstonde lära sig grunderna.

Det mesta unika är att stridssystemet skiftar mellan två faser beroende på hur nära kombattanterna är varandra. När slagskämparna är en bit ifrån varandra används olika avståndsattacker och projektiler för att göra skada, medan det hela går över till ett mer regelrätt fightingspel när de kommer tätt inpå varandra. Det leder till slagsmål som inte riktigt liknar något annat – det påminner mest om en blandning av Tekken och den gamla Dreamcast-klassikern Powerstone.

Mätare att fylla

Ett annat inslag som utmärker striderna är de två mätare som stadigt fylls på under fightens gång. Den ena är en supportmätare som låter dig använda en förvald Pokémon som hjälpreda. Hjälpredan kan antingen göra skada på motståndaren, eller ge dig en temporär boost med exempelvis hälsa eller styrka.