Det är mycket spelnostalgi nu. Mini Snes är snart här (vårt test kommer i dag kl 16.00) och till julhandeln hoppas den tjocka Xbox-kontrollen The Duke göra comeback. Nu har det även läckt ut att Ataris kommande Ataribox kommer börja säljas via en Indiegogo-kampanj under hösten för ett pris någonstans mellan 250 och 300 dollar. Alltså omkring 2 500 kronor. Ataribox släpps under våren 2018.

