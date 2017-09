Det går rena rama nostalgivågen genom spelbranschen just nu, med miniversioner av bland annat NES och Super Nintendo. Nu bekräftar också Retro Games Ltd att man håller på att ta fram en miniversion av Commodore 64 – hemdatorn som gjorde braksuccé under tidigt 80-talet och huserar en rad klassiker.

The C64 Mini, som namnet blir, är hälften så stor som originalversionen. Miniversionen kommer, passande nog, med 64 spel förinstallerade, däribland California Games, Nebulus, Uridium, Spindizzy, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid och Impossible Mission.