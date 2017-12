Samsung har även avslöjat att de arbetar på ett chip med 512 gigabytes lagringskapacitet, men det är inte troligt att detta hittar in redan i S9-telefonerna. Galaxy S8 bjöd "bara" på 64 GB lagring, så ett mer troligt hopp är till 128 GB.

Vi väntar oss dock ett par förändringar på telefonens baksida. En av sakerna som S8-modellerna kritiserades för var fingeravtrycksläsaren, som placerades osmidigt bredvid kameran. Enligt /Leaks tänker Samsung ändra på det här med S9 och i stället sätta skannern under kameran. En eller två nya färger kan det också bli tal om. Sammobile rapporterade nyligen att S9 kommer finnas tillgänglig i de klassiska varianterna svart, guld och blå – samtidigt som en mörklika design ryktas ersätta det grå valet.

Med S8 och S8 Plus väckte Samsung mycket uppmärksamhet tack vare sin 18:9-skärm som präglades av riktigt tunna kanter. Ska vi tro ryktena kommer Samsung att hålla fast vid detta recept. Venturebeats superläcka Evan Blass tror sig nämligen veta att den koreanska telefontillverkaren väljer prestandaförbättringar framför nyskapande design i år. Det enda vi väntar oss i designväg i år är att skärmkanterna i de kommande telefonernas över- och underkant blir ännu tunnare än tidigare.

När det kommer till operativsystem finns redan en betaversion av Oreo-baserade Samsung Experience 9.0 "på marknaden". Här bjuds vi bland annat på notifikationskanaler och autofyll av formulär, men också på mer Samsung-specifika saker som Edge lighting och nya klockwidgets. Vårt stalltips är att det är detta operativsystem som hamnar i de slutgiltiga S9-telefonerna.

Galaxy S9: Funktioner

Synaptics har nyligen gått ut med att man inlett massproduktion av teknik som placerar fingersensorn direkt i skärmen. De fem största mobiltillverkarna ska vara involverade, och här ingår Samsung. Kanske får vi se den stekheta tekniken redan i S9? I flera månader har det ryktats att Samsung testat fingerskanning under glaset – en funktion Apple uppges ha funderat på för Iphone X i ett tidigare skede. Det här ryktet rimmar illa med det vi skrev om fingeravtrycksläsaren på baksidan, men det är inte omöjligt att Samsung satsar på båda delarna!

Foto: Doug Duvall / IDG News Irisskannern ryktas bli vassare i de kommande Samsung-lurarna.

Många ryktesspridare hävdar att Samsung inte planerar någon djupseende Face ID-liknande funktion i sina S9-mobiler, men kan mycket väl uppgradera kompetensen inom 2d-ansiktsskanning. Detta enligt Business Korea, medan Korea Herald å sin sida uppger att Samsung vässar megapixeltalet på sin irisskanner från 2 till 3 megapixel. Det skulle i så fall göra de kommande telefonerna bättre på att känna igen dina irisar även när du använder glasögon eller befinner dig i ljussvaga omgivningar.

Galaxy S9: Kamera

När Galaxy Note 8 kom med dubbla kameror trodde vi först att dessa skulle få leva vidare i de nästkommande telefonerna i Galaxy S-serien. Så behöver inte alls vara fallet, enligt nya rykten – åtminstone inte när det kommer till den "vanliga" S9:an. Dubbla baksideskameror kan i stället vara något som erbjuds i den större Plus-modellen, vilket är en särskiljning som bland annat Apple ägnar sig åt i de olika utförandena av sina olika Iphone.

Foto: Adam Patrick Murray / IDG News Dubbla baksideskameror kan bli exklusiva för Plus-modellen av Galaxy S9.

Vtechgraphy tror sig veta att båda telefonernas huvudkamera får ett bländartal på f/1.5, vilker är bredare än Note 8:ans f/1.7 och f/1.6 som vi såg i LG V30. Det här kan göra det lättare att ta snygga bilder även i svag belysning.

Galaxy S9: Lansering

Venturebeat uppgav tidigare att Samsung planerade att ge journalisterna en smygtitt på Galaxy S9 redan på CES-mässan, som äger rum i början av januari. Mycket tidigare än vanligt, alltså, men detta rykte sköts i sank av Samsung-representanter som bedömde det som "inte troligt". Märk väl att de inte sa "omöjligt" – så den som lever får se.

Mer troligt är att vi får se en lansering under senvintern eller början av våren. Förra året hoppade Samsung över MWC-mässan i Barcelona och skötte lanseringen under egen flagg. Sammobile uppger dock att Samsung återigen kommer att avtäcka de nya Galaxy S9-modellerna i Spanien, vilket i så fall ger ett troligt lanseringsfönster under sista veckan i februari.