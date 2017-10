Forza Motorsport 7 har fått ovanligt mycket tid i rampljuset det senaste året. Anledningen stavas så klart Xbox One X, Microsofts kraftigt uppgraderade Xbox One som släpps nu i november. Här och nu får vi däremot klara oss utan 4k-upplösning och förbättrade grafiska effekter – i alla fall på Xbox One. Tack vare initiativet ”Play anywhere” har vi emellertid haft möjlighet att testa både Xbox One- och Windows 10-versionen av spelet.

Från Xbox till Windows

Till skillnad från flera av Microsofts tidigare "Play anywhere"-titlar, inte minst förra årets Forza Horizon 3, fungerar Forza Motorsport 7 överlag utmärkt på vår pc. Det är inte tal om en simpel konsolport och inställningsmenyn är fylld till bredden med alternativ som gör det enkelt att anpassa grafiken efter hårdvaran. Dessutom hittas stöd för 21:9-format, olåst bilduppdatering, en rad olika upplösningar samt nedsampling. Det går också att välja dynamiska inställningar för att grafiken ska anpassas automatiskt efter vad som händer på skärmen.

Att köra ett par race på datorn, för att sedan förflytta sig till Xbox One och fortsätta där är dessutom en väldigt smidig process. Allt som krävs är några sekunder för att sparfilen ska synkronisera. Det är inte heller några problem för pc-spelare att möta Xbox-spelare online och vice versa.

Grafiska läckerbitar

Vår testdator klarar de högsta grafikinställningarna, förutom upplösningen där vi nöjer oss med 1440p. Grafiken som målas upp lär med andra ord kunna liknas med vad den kommande Xbox One X-konsolen presterar. Och visst ser Forza Motorsport 7 bra ut. Under regn- och nattracen ser det till och med förbaskat bra ut. Det är ingen tillfällighet att det i huvudsak är dessa delar som visas upp i trailers. Om man synar polygonerna i sömmarna hittas dock en del grafiska genvägar, speciellt de hiskeligt fula träden.

När vi sedan beger oss till Xbox One-versionen är det däremot svårt att inte bli besviken. Grafiken är fortfarande godkänd med tanke på hårdvaran, men det är svårt att blunda för nedgraderingen av partikeleffekter, detaljer runt banorna, bristfälliga reflektioner med mycket mera. Nu är det så klart inte rättvist att jämföra Xbox One med en topptrimmad pc-version, men även om vi jämför med exempelvis Project Cars 2 är grafiken i Forza Motorsport 7 på Xbox One väldigt ojämn. Värt att nämna är dock att upplösningen och bilduppdateringen är låsta till 1080p respektive 60 bilder per sekund, en viktig detalj som de konkurrerande spelen inte klarar av.

Nöden av hastighet

Men det är inte grafiken som gör spelet, det är spelkänslan – och här gör Forza-seriens sjunde del mycket rätt. Den mest anmärkningsvärda förändringen är att bilarna nu är ännu mer lättkontrollerade än tidigare. Körupplevelsen är mer lik Need for Speed än Project Cars 2, och det går inte att förneka att racen som väntar är ruskigt adrenalinfyllda och underhållande. Det är skönt att inte ha hjärtat i halsgropen i varje sväng, utan bara njuta av de höga hastigheterna och alla körglada bilar.

Något som däremot häller smolk i körglädjebägaren är att motståndarna mer än gärna smäller in i både spelaren och varandra. De första svängarna liknar mer Destruction Derby än ett seriöst racingspel och motståndare som tacklas vid omkörningar är mer regel än undantag. De överaggressiva förarna känns helt malplacerade och vi hoppas innerligt att motståndarnas intelligens och aggressivitet justeras.

Samla bilar för att bli bättre

En annan intressant nyhet är progressionssystemet. Karriärläget består av en rad turneringar där en specifik biltyp vanligtvis måste användas. När en turnering är avklarad ramlar pengar, en bil och två sorters erfarenhetspoäng in på kontot. Och allt behövs för att kunna avancera i karriärläget.

Bilarna du vinner kan ofta användas i en kommande tävling för just den biltypen, eller så får pengarna läggas på den bilmodell som behövs för stunden. För varje ny bil som körs till i garaget ökar spelarens bilsamlarnivå, vilken låser upp mer eftertraktade bilar – bilar som krävs för att kunna ställa upp i efterföljande tävlingar. Erfarenhetspoängen i sin tur låser upp fasta nivåer med bättre belöningar och fler tävlingar.

Att uppbyggnaden av karriärläget gör att vi måste ta oss igenom vissa helt ointressanta serier, såsom buggybilar och lastbilar, för att kunna avancera till de tävlingar vi egentligen vill köra är lika småsurt som vanligt. Lyckligtvis är det inget större problem eftersom de allra flesta bilar är roliga att gasa runt i. Dessutom gör ett antal oseriösa tävlingar som bilbowling och omkörningskavalkader att karriärläget aldrig blir tradigt.

Köpelådor framför skicklighet

Som tidigare nämnt är Forza Motorsport 7 mer nybörjarvänligt än någonsin. Något som förstärker den känslan är att i stort sett alla belöningar för avstängd körhjälp är bortplockade. Realistisk eller förenklad kontroll? Full skadepåverkan eller ingen alls? Automatiska eller normala bromsar? Räkna inte med någon bonus om du väljer det svårare alternativet – förutom att det blir roligare att spela då.