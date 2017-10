Det är inte första gången vi ser bilder av vad som påstås vara Google Home Mini, förra gången läckte Droid Life bilder och uppgifter om färger på den påstådda, smarta högtalaren.

Here is the Google Home Mini, the Smaller $49 Google Home.https://t.co/8dzUOARr4C pic.twitter.com/grsf5n39aF