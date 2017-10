Högtalartillverkaren Sonos har haft lanseringsfest i New York. En smart sådan, skulle det visa sig, då det meddelades att den nya pjäsen Sonos One förses med röststyrning via Amazon Alexa. Nästa år kopplas Google Assistant på. Som vanligt när det kommer till röstassistenter får Sverige snällt vänta på sin tur – varken Googles eller Amazons röststyrning fungerar på svenska ännu.

Sonos One kommer vi dock att kunna köpa oavsett. Högtalaren lanseras globalt den 24 oktober och ska precis som tidigare Sonos-produkter enkelt kunna läggas till i användarens befintliga Sonos-system. Priset landar på 2 449 kronor.

Under själva evenemanget, som M3 för övrigt är på plats vid, tryckte Sonos hårt på att de existerande smarta högtalarna som Google Home och Amazon Echo visserligen är bra på att underlätta konsumenternas vardag. Utformade för bästa ljudupplevelser är de däremot inte, vilket erkänt välljudande Sonos tar som en självklar invit för att äntra det smarta högtalarsegmentet.

Ryktena stämde: Nya Sonos får stöd för både Amazon och Googles röststyrningstjänster. Nya högtalaren Sonos One har dessutom inbyggd röststyrning. #sonos Ett inlägg delat av M3 (@m3.se) Okt 4, 2017 kl. 8:37 PDT

Vidare drivs One av två digitala förstärkare i d-klassen; en diskant och en mid-woofer. Högtalaren är utrustad med sex mikrofoner vilket underlättar när det kommer till att uppfatta användarens röstkommandon korrekt. Sonos-ägare i USA, Storbritannien och Tyskland kan från och med i dag uppdatera sina äldre Sonos-enheter för att låsa upp Alexa-kompatibiliteten.