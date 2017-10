Garmin Edge 1030 är en uppkopplad cykeldator som är enkel uppdatera och samt hämta ut information från via Garmins egna programvara Garmin Connect. Datorn kommer utrustad med en stor skärm och en detaljerad karta. Vi har länge haft föregångaren Garmin 1000 och att följa en nerladdad (eller egen) bana via Garmin Connect fungerar för det mesta utan några större problem. Är man en inbiten Strava-cyklist så är kopplingen mellan dessa programvaror helt problemfri.

Frågan är väl egentligen hur många olika tekniska hjälpmedel en genomsnittlig cyklist egentligen behöver. Blir vi verkligen snabbare och säkrare – och använder vi all data vi kan få ut från dagens runda? Svaret är förmodligen att vi anpassar oss efter våra olika behov. Tack vare den enorma tillbehörsmarknaden som inte ser ut att minska så kommer vi inte ha några problem att hitta just den produkt vi tycker oss behöva.

När vi testar Vector 2 får vi ut en del av dess potential, men du bör nog vänta på uppföljaren, som ska fixa till några av de missar Vector 2 trots allt har. Vector 3 går dessutom snart att beställa.

Cirkapris: Just nu 10 749 kronor hos Cykelkraft.se

Mer info: Garmin

Power Tap P1

En annan produkt i samma kategori som Vector-serien är Power Tap P1 – med en prislapp något under Vector 2. I övrigt gör den i stort sett samma saker som Garmins variant, och mäter också på båda pedalerna. Dessutom är Power Tap P1 enkel att installera, ett stort plus i det här sammanhanget.

Cirkapris: 10 000 kronor

Mer info: Powertap



Favero Power Meter

Favero Power Meter skiljer sig en del jämfört med Power Tap P1 och Garmin Vector – framför allt har det inte ett utbyttbart batteri, här får du istället ladda upp det. En smaksak, men möjligen något mer omständigt om du är ute och cyklar långväga utan möjlighet till laddning. Nåväl, i övrigt är prislappen inte särskilt hög och det finns både singel- och dubbellösning att välja mellan.

Cirkapris: 7 000 kronor

Mer info: Favero

Garmin Varia Cykellampa

Som tidigare nämnt så har det börjat dyka upp en hel del intressanta produkter på marknaden som riktar in sig på att öka säkerheten för de relativt oskyddade cyklisterna.

I den aspekten så är Valkyria en intressant och välkommen produkt, speciellt nu när vi går mot mörkare dagar. Som med all annan teknik som fästs på cyklar gäller det att få till plats för alla enheter på styret. Garmin har löst det genom att lampan fästs under hållaren för cykeldatorn. Tack vare Garmins egna snabbfäste är det mycket smidigt att enkelt vrida loss lampan när du lämnar cykeln ute på stan. Inga hårt sittande tumskruvar liknande de Go Pro använder på sina fästen. Stort plus.

Cirkapris: Just nu 2 799 kr hos Cykelkraft.se

Mer info: Garmin

