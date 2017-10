Tesla vd:n Elon Musk är känd som en hajpmaskin utan dess like och ibland lovar han kanske lite för mycket. Under fredagen meddelade Musk via Twitter att visningen av Teslas kommande eldrivna lastbil nu försenas från den 26 oktober till den 16 november.

Enligt Musk beror förseningen delvis på att företaget vill fokusera på att få ordning på produktionen av Tesla Model 3, som just nu ligger kraftigt efter schemat.