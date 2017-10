Anledningen till varför säger AOL helt enkelt är för att vi nu kommunicerar på en rad andra sätt online och därför har AIM tjänat sitt syfte.

Även om AIM kanske inte var superstort i Sverige känner förmodligen de flesta igen ljudeffekterna från chattprogrammet som var en gigant främst under 90- och 2000-talet och som synts i mängder av filmer och tv-serier som You've Got Mail och Sex and the City.