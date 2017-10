Peter Molyneux klassiska rollspel till Xbox 360, Fable Anniversary och Fable II Pub Games, är nu spelbara på Xbox One via bakåtkompatibilitetstjänsten. Det skriver Gamespot som refererar till en tweet skriven av Xbox-höjdaren Major Nelson.

Fable Anniversary and Fable II Pub Games are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/QuFh3th3Kr