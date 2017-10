Under fredagen meddelade Twitters vd Jack Dorsey att företaget nu tänker jobba mer aggressivt för att råda bot på det klimat av hat och trakasserier som rått på mikrobloggen under lång tid. I en serie inlägg skriver Jack Dorsey:

"Vi ser röster som tystas på Twitter varje dag. Vi har jobbat för att motverka detta de senaste två åren. Vi prioriterade detta under 2016. Vi uppdaterade våra policies och ökade den delen av vårt team. Det räckte inte. Under 2017 så gjorde vi det till vår högsta prioritet och gjorde många framsteg. Idag såg vi röster som tystade sig själva och röster som höjdes för att vi "fortfarande" inte gjort tillräckligt. Vi har jobbat intensivt under de gångna månaderna och fokuserade idag på att fatta några kritiska beslut. Vi har valt att vara mer aggressiva gällande att trycka på våra regler och hur vi applicerar dem. Nya regler räknar in oönskade sexuella närmanden, oönskad nakenhet, hatsymboler, våldsamma grupper och tweets som förhärligar våld. Dessa förändringar kommer att börja gälla de kommande veckorna. Vi delar med oss av mer nästa vecka."