Nyheten ljudmässigt är annars att Huawei har skippat 3,5-millimeters hörlursuttag. Det verkar som om branschen går mot usb-ljud, så det är väl bara att hänga med. Huaweis medföljande in-ear-lurar är av samma stil som förut, men ansluter nu med usb-c istället. De ska också låta bättre, enligt Huawei, men vi hör ingen större skillnad. Det går givetvis att plugga in en adapter för vanliga hörlurar, men någon sådan ingår tyvärr inte vid köpet.

Mate 10 Pro har samma typ av högtalare inbyggda som Mate 9 Pro, det vill säga mono när du har luren i på högkant och stereo när du lägger den ner då den tar hjälp av högtalaren för samtal. Ljudet är riktigt imponerande, både detaljerat och fylligt. Tillsammans med HTC U11 och Iphone 8 Plus skulle vi säga att den har bästa inbyggda högtalarna just nu.

Ljusstyrkan är inte riktigt i klass med de bästa Galaxy-lurarna som går att få upp i upp emot tusen cd/m2, utan klarar beskedliga 400-450 cd/m2 i normalläge och upp till som mest ungefär 630 cd/m2 om vi ställer skärmen i alternativa färgläget ”Vivid”. Det lägger den i mer eller mindre samma klass som en Iphone X, men det läget drar också upp färgmättnaden lite väl mycket. Normalläget är mer neutralt och duger utmärkt för det mesta, och kanske kan det locka att växla till Vivid om du är ute i starkt solljus och vill ha extra läsbarhet. Förutom detta val kan vi manuellt ställa in färgbalans och temperatur i ett enkelt gränssnitt.

Bildskärmen är faktiskt på ett sätt en liten nergradering från den som satt i Huawei Mate 9 Pro. Nu är vi tillbaka på 1080p-uppplösning där föregångaren med ungefär samma mått på bredden hade 1440p. Det är ingen jätteförlust. Dess lite drygt 400 punkter per tum räcker utmärkt till precis allt utom möjligen att köra vr-headset, och bilden upplever vi som knivskarp i alla normala lägen. Amoled-panelen använder samma typ av pixelmatris som Samsungs toppmobiler, vilken ger precis samma sköna jämnhet i detaljer och i färgblandning. Nytt här är också att skärmen har stöd för HDR10, vilket verkar bli den hdr-standard som åtminstone mobilbranschen börjar enas runt.

Mate 10 Pro är snygg som få på avstånd, med coola slipningar och färgsättningar på lagren under glaset – speciellt den bruna modellen med metallton någonstans mellan koppar och rost. Men den är hal att hålla i, med allt vad det innebär. Nytt i år är att Mate nu är vattentålig. Det är samma IP67-klassning här som i senaste Iphone, vilket innebär att ett kortare dopp i diskhon inte är något problem, men att du inte ska dyka med den.

Precis som förra året släpper Huawei två versioner av Mate, och precis som förra året är det alltså Pro-modellen som vi får hit till Sverige. Det uppskattas, för vanliga Mate 10 har traditionellt 16:9-bildförhållande och är rätt bred. Mate 10 Pro är, med skärm med 18:9-format och millimetersmal skärmkant på långsidorna, i ungefär samma storleksklass som en Galaxy S8 Plus.

Smartphones blir ständigt både bättre och snabbare, men inbland sker det mer tydliga förändringar. En sådan nyhet var det just Huawei som stod för när de introducerade dubbelkameran baktill i Huawei P9, något som nu resten av branschen har anammat. I fjol experimenterade också en del tillverkare med att ta bort hörlursuttaget, först Moto och strax därefter Apple. I år fick vi se en ytterligare ny trend med nytt, mer avlångt skärmformat. Först i Galaxy S8 och LG G6, och sedan i en handfull andra modeller under året, bland annat Iphone X. Huaweis senaste flaggskepp Mate 10 Pro kombinerar allt detta, dubbelkamera, jätteskärm och säger hej då till hörlursuttaget.

Men många fler direkt påtagliga tillämpningar av AI-tekniken ser vi inte här. Det är inte så att luren är full med speciella ”AI-appar” som demonstrerar det hela, utan det handlar snarare om mindre funktioner i systemet som snabbas upp och effektiviseras.

Mate 10 Pro känner snabb igen vad du försöker fota och väljer lämpliga inställningar för det. Om du låter den. Det går bra att fota helt manuellt också.

Det är möjligt att den också snabbar upp användningen av intelligenta verktyg som Google-assistenten och gör den mindre beroende av molnbaserad AI. Npu:n ska också hjälpa till att konstant optimera och underhålla telefonen i bakgrunden, så att den inte tappar prestanda med tiden. Hur bra det fungerar är dock omöjligt att veta efter så här kort tid.

Oavsett vad är det en imponerande systemkrets. 6 gb ram-minne och hela 128 gb snabb Flashlagring ger oss en telefon som ligger i absoluta toppklass hårdvarumässigt.

Kamera för både automatik och experimenterande

Kameran är annars i princip samma uppsättning som i Huawei P10 Plus – två sensorer baktill, 12 megapixel färgsensor och 20 megapixel monokromt som kombineras till en komplett bild. Optiken är aningen uppdaterad och släpper in mer ljus än tidigare, medan vi får samma uppsättning av fokusteknik och blixt som tidigare. Under huven har Kirin 970 dock fått två bildsignalprocessorer som gör ett riktigt bra jobb med brusreducering och annan efterbehandling.

Här var Mate 9 Pro redan bra, och nu tycker vi att Huawei lyckas matcha till och med nya marknadsledande Iphone-kameran när det kommer till detaljåtergivning och brusnivå. Möjligen får bilder i standardläge lite väl aggressiv efterbehandling, med skärpefilter och upplyft färgmättnad. Bra mikrofoner, snabb fokus och kombinerad optisk och elektronisk bildstabilisering gör videofilmer stabila och snygga i de flesta situationer. Du får reducerad stabilisering i 4k-läge, då enbart optisk, men den duger hyfsat om du är stadig på handen.

Huaweis kameror har ända sedan P9 varit riktigt bra på färgbalansen i utomhusfoton. Här får vi både höstbleka toner i vegetationen och bra lyster i den blå himlen,

Funktionsrikt och uppstädat, delvis

Operativsystemet är givetvis Android 8.0 Oreo, fast med Huaweis egna EMUI-gränssnitt ovanpå. Vi har aldrig riktigt varit förtjusta i det, men i förra årets version rensade Huawei upp rejält i den grafiska presentationen. På startskärmen och i grundläggande menyer är det lättanvänt och snyggt. Går vi ner på djupet är det dock fortfarande lätt att gå vilse bland alla alternativ och inställningar.

I år har Huawei jobbat på vårt andra klagomål, och gjort sig av med tidigare överdrivet aggressiva strömsparfunktioner som dels gav irriterande extra notifikationer, dels hade en tendens att tysta notifikationer vi faktiskt ville ha.

Bland övriga nyheter i EMUI 8 som det heter (för att matcha Android-versionen) hittar vi ett gäng behändiga automatiseringsfunktioner, som till exempel möjligheten att schemalägga blåljusfilter, och möjligheten att starta appar direkt i splitscreen-läge från en notifikation, om du till exempel har en film eller videokonversation igång och inte vill ha avbrott i den.

EMIU har ingen app-meny som standard utan alla appar ligger på startskärmarna i IOS-stil. Det går dock att ställa in så att du får app-m,eny istället.

Slutligen ska vi också nämna EMUI Desktop, ett skrivbordsläge för systemet som kan aktiveras när du kopplar in en displayportkabel i usb-uttaget och ansluter till en extern skärm. Det fungerar lite som Samsung Dex, förutom att Huawei inte har någon docka för det hela. Vill du ha tangentbord och mus måste du parkoppla dessa till telefonen med bluetooth.

Omdöme

Huawei lovar mycket och levererar det mesta i Mate 10 Pro. Det är en värdig utmanare i absoluta premiesegmentet, som charmar och övertygar på flera punkter, men som kanske inte är rätt smartphone för alla. Starkaste korten är snygg design, högklassig bildskärm, nya roliga fotomöjligheter i en redan bra kamera och väldigt övertygande batteritid. Hur avgörande den hajpade AI-delen är får framtiden utvisa. Vi struntar lite i exakt hur tekniken bakom funkar. Det viktiga är resultatet, och så här långt, efter ett par veckors test, är vi imponerade.

Huawei Mate 10 Pro går att förbeställa nu och börjar levereras i slutet av november.

Fakta Huawei Mate 10 Pro BLA-L29

Tillverkare: Huawei

Funktion: Smartphone

Systemkrets: HiSilicon Kirin 970

Processorer: Cpu med 4st Cortex A73 2,36 GHz + 4st Cortex A53 1,8 GHz, i7 stödprocessor, npu ai-processor

Grafik: ARM Mali-G72 MP12

Minne: 6 GB

Lagring: 128 GB

Bildskärm: 6 tum (18:9) amoled, 1080x2160 bildpunkter (402 ppt)

Kameror: 20 megapixel + 12 megapixel med led bak, 8 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (cat 18/13), 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2, a-gps, nfc

Operativsystem: Android 8.0

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, vattentålig (IP67), stöd för dubbla sim-kort

Batteri: 4 000 mAh, 14h 50min webbvideo (wifi), 12h 45min blandad användning (4g),

Storlek: 15,4 x 5,5 x 0,8 cm

Vikt: 178 gram

Pris: 7 990 kronor hos CDON.

Prestanda

Antutu Benchmark 6: 179 957 poäng

Geekbench 4: 6 724 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 32 124 poäng

Elegant design.

Snygg skärm och bra ljud.

Smart och rolig kamera.

Utmärkt batteritid.

Många smarta funktioner.

Inget hörlursuttag eller trådlös laddning.

EMUI fortfarande lite rörigt.