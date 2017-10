Rent spelmässigt var utvecklaren Omega Forces fusion mellan de ändlösa fajterna i Dynasty Warriors och den välkända världen från The Legend of Zelda föga originellt. Upplägget har sedan begynnelsen nämligen inte utvecklats särskilt mycket. Det finns en gräns på hur mycket vi orkar att än en gång ta oss an horder av fiender, infiltrera fästen och repetera det bana efter bana. I fallet Hyrule Warriors var det dock atmosfären som fick oss på fall, men även möjligheten att styra en ensemble av The Legend of Zelda-karaktärer som annars fått nöja sig med biroller. Dessutom var spelet fullproppat med memorabilier värda namnet – fantastiska musikstycken, återvändande bossar och stor variation av välkända vapen. Kort sagt himmelriket för The Legend of Zelda-fantasten.

Hjältar från olika spel drabbar samman

Fire Emblem Warriors har inte den premissen att luta sig tillbaka mot. Serien introducerades sent för oss i väst och är inte lika bekant för gemene spelare som andra Nintendo-verk. Kanske är det därför utvecklaren har valt att denna gång fokusera på karaktärer från de senaste Fire Emblem-spelen, istället för att ge oss en allstar-samling från hela serien. Här hittar vi bland andra Corrin med tillhörande stridande familj från såpan som var Fire Emblem Fates, Chrom och resten av gänget från Fire Emblem Awakening, samt ursprungsspelets hjälte Marth. Denna saliga samling leds av syskonen Rowan och Lianna, som är helt nya skapelser för just Fire Emblem Warriors. Deras värld blir, i likhet med Hyrule Warriors, en samlingspunkt där hjältarna möter varandra under underliga omständigheter för att slutligen alliera sig mot en gemensam nemesis och dess underhuggare. Även om storyn är passé känns den mer genomarbetad än i Hyrule Warriors. Karaktärernas motivationer känns berättigade och ingen slängs in bara för att.

Sten-sax-påse, Dynasty Warriors-style

I kampen mot ondskan är alla medel tillåtna. Därför är det skönt att Fire Emblems signum, vapentriangeln, gör storstilad comeback efter att ha varit frånvarande i Fire Emblem Echoes. Detta sten-sax-påse-upplägg gör definitivt fighterna mer dynamiska och lockar fram strategielement vi tidigare inte upplevt i genren. Visserligen utgör majoriteten av fotsoldaterna på fältet inget större hot, men att skicka dina svärdsmästare mot fiender som leds av lansbärande minibossar är lika fatalt som vanligt. Turligt nog är det enkelt att såväl växla mellan kombattanterna som att skicka iväg enskilda karaktärer mot olika mål. Inför varje strid får vi dessutom överblicka kartan och se exakt vilka fiender som huserar den, vilka av våra nuvarande trupper som är effektiva samt byta ut de som inte passar in. Och har du, liksom undertecknad, minne som en guldfisk finns det ikoner som indikerar antagonisternas svagheter – genialt lättillgängligt, med andra ord.

Dö av svärdet?

Det största problemet med det vapenbaserade upplägget blir uppenbart rätt fort. Det är mer regel än undantag att huvudkaraktären i ett sedvanligt Fire Emblem är svärdbärande, och oftast är det dessa som blir favoriter i slutändan. När vi har ett gäng krigare från olika spel till vårt förfogande, och får blanda fritt inför bataljerna, är det lätt hänt att vi ”råkar” gå till strid med stor majoritet av just svärd. Visserligen kan vi sätta ut drakryttare, yx-trupper och magiker som medhjälpare, men då förpassas dessa till en icke-styrbar supportroll. Det finns utökade kommandon för önskat resultat, som att be magikern hela en annan hjälte, men att ständigt pausa för detta blir snabbt tröttsamt och förtar en del från det annars fina flytet. Som det ser ut nu får vi klara oss med att inför striderna välja ett par favoriter och komplettera med andra, mindre intressanta karaktärer för balansens skull. Här hade det kanske hjälpt med olika sub-vapen á la Hyrule Warriors. Eller att göra båda huvudpersonerna, som är obligatoriska i de flesta sammanhang, till allt annat än svärdbärare.

Variation förnöjer

Något som höjer variationsnivån är de olika inslagen som hämtats ur den strategiska förlagan, såsom möjligheten att para vissa trupper. Detta ger dig möjlighet att skydda vissa svagare karaktärer, men öppnar även för nya sätt att attackera på. En spelbar karaktär som paras ihop med en medhjälpare kan kalla in den andre för att leverera extra skada. Det roliga börjar när du parar ihop två spelbara karaktärer. Helt plötsligt har vi ett tag-system där du växlar karaktär under pågående kombinationsattack. I sedvanlig Dynaste Warriors-stil har samtliga hjältar även supermätare som fylls på vartefter. Kombinerat med parsystemet resulterar det i bitvis långa, men ändå spektakulära attacker i bästa Marvel vs. Capcom-stuk. Och för att toppa det hela kan parade trupper även transportera varandra genom annars otillgängliga passager. Vill du exempelvis ta genvägen över en ravin, och råkar dessutom ha med en flygande karaktär i din trupp, är det lätt fixat.

Sammanfattning, omdöme och betyg

Fire Emblem Warriors största styrka ligger i dess rappa, lättillgängliga upplägg kombinerat med antalet tillvägagångssätt under striderna. Experimenterandet med olika karaktärer garanterar underhållning bortom slutscenerna, speciellt då nedladdningsbart innehåll är på väg. Visst hade vi önskat större variation bland spelbara karaktärer från andra delar av serien än bara de som släppts till 3DS. Vi saknar exempelvis our boy Roy, Super Smash Bros-legenden som tillsammans med Marth öppnade upp för Fire Emblems intåg i väst. Men sistnämnda är egentligen en petitess sett till det stora hela.