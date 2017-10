South Park: The Stick of Truth släpptes för tre år sedan till pc, Playstation 3 och Xbox 360. Där och då bjöds vi på en mix av rollspel och äventyrande i allas våran favoritstad i norra Colorado. Uppföljaren, The Fractured But Whole, presenterades två år senare, och efter diverse förseningar har det nu blivit dags för lansering.

När det kommer till kritan har de båda delarna mycket gemensamt. Det rör sig fortfarande om ett äventyrsspel med rollspelsinslag, om än med ett förfinat och förenklat stridssystem. Även craftingsystemet har fått sig ett lyft och är mer heltäckande, och staden South Park är mer fri att röra sig i än tidigare.

I rollen som ”New Kid” har du precis flyttat till South Park. Efter att ha bevisat dig värdig titeln som kung, får du vara med och leka med de andra barnen. Men nya vindar blåser i småstaden. Trollkarlar är inte längre så hett, och den nya trenden är superhjältar.

Driver hejdlöst med allt

South Parks välkända ungar har så klart bildat ett eget superhjältegäng kallat ”Coon and Friends”. Gruppens ledare är Cartman, känd som The Coon, och hans karaktär är till hälften pojke, hälften tvättbjörn. Deras tillvaro vänds upp och ner när en katt kidnappas och en hittelön utfärdas. Killarna bestämmer sig snabbt för att anta utmaningen – pengarna ska nämligen gå till att finansiera Netflix-serier baserade på deras karaktärer. Mot sig har de ärkerivalerna i Freedom Pals samt diverse skurkar.

I sann South Park-anda är manuset proppat med under-bältet-skämt. Trey Parker och Matt Stone driver hejdlöst med allt från ”cismänniskor” till poliser som arresterar afroamerikaner för att de just är… afroamerikaner. Det finns inget som inte kan drivas med i South Parks värld, och den som gillar seriens upplägg kommer även tycka om vad The Fractured But Whole har att bjuda på. Åtminstone i humorväg.

Och humorn genomsyrar verkligen hela spelet. Striderna är fullständigt proppade av råa skämt och satirfyllda kommentarer. Men det är även många små detaljer som får jargongen i The Fractured But Whole att bli så briljant. Ett klockrent exempel är de strider som utspelas på gatan. Många gånger avbryts de av en bil och barnen får snällt gå upp på trottoaren, vänta på att det är säkert, och sedan återgå till att dänga varandra.

Stridssystemet har gjorts om

Själva stridssystemet är omstöpt från grunden. Utvecklaren har ersatt det gamla med ett slags rutnät som öppnar för djupare och mer taktiska drag. Detta kompletteras med att du som spelare får välja tre olika klasser och samla på dig artefakter som ger dig möjlighet att förfina dina förmågor.