Kiyo-webbkameran är en fyra megapixelskamera som kan spela in i 1080p i 30 bilder per sekund och i 720p i 60 bilder per sekund. Ljusringen runt kameran använder sig sedan av tolv vita LED-lampor som går att ställa in i tolv olika ljusstyrkor för att lysa upp användarens ansikte. Kameran är även naturligt kompatibelt med Xsplit och Open Broadcaster Software, två populära streamingprogram.

Razers förhoppning är sedan att webbkameran ska paras ihop med den nya mikrofonen Razer Seiren X som är en USB-mikrofon som ska ha noll fördröjning och även filtrera bort oönskade vibrationer.

Priset för Razer Kiyo och Seiren X är båda satta till 99,99 dollar vardera, vilket motsvarar ungefär 800 kronor styck.