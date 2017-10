Amazon har släppt en ny Alexa-enhet som är tänkt att fungera som en övervakningskamera för hemmet, Cloud Cam. Kameran kan filma i 1080p med tvåvägsljud, vidvinkel och har till och med nattseende och rörelsedetektor. Kameran kan spela in klipp under dagen och skicka notifikationer till dig. Vid ett senare tillfälle ska det även gå att se klippen direkt via molnet.

