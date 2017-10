Vi befinner oss längst in i spelmeckat Inferno Online i centrala Stockholm. Klockan är bara fyra på eftermiddagen, men redan surrar ett stort antal av de hundratals datorer som finns utspridda i den enorma hallen.

I en avskild hörna är det mingel och upptaktsträff inför världsmästerskapen i Blizzards fps-spel Overwatch. Speljournalister och bloggare är inbjudna för att få en första skymt av fem av de sex unga män som ska försvara de blågula färgerna under slutspelet i Overwatch-VM, som äger rum under Blizzcon 3-4 november. Gruppspelet i Sydney är redan avklarat, och Sverige toppade sin grupp i hård konkurrens med Australien.

E-sportlegendaren Heaton har blivit sjuk. Hans polare, det före detta CS-proffset Tommy "Potti" Ingemarsson, har istället ryckt in för att grilla Overwatch-svenskarna med frågor inför det stundande mästerskapet. "Vad är målet med turneringen?" lyckas han fråga två gånger. För Zebbosai, TviQ, CWoosH, snillo och Manneten är svaret på frågan uppenbar: Att vinna, förstås. Som grupp är de väl förberedda, och framhåller en enastående kemi och rollfördelning som sina starkaste kort.

Mardrömsmotståndaren är fjolårsvinnarna Sydkorea, ett land som (sett till antalet tävlande) endast får se sig slagna av Kina när det kommer till inspelade pengar i e-sportsammanhang. Men först är det kvartsfinal mot Storbritannien, ett lag som inte skrämmer svenskarna nämnvärt även om de medger att det inte finns några lätta matcher så här högt upp i hierarkin.

Foto: Joel Klasén TviQ värmer upp inför uppvisningsserien i Overwatch på Inferno Online.

Efter frågestunden är det dags för uppvisningsmatch: Landslaget mot ett gäng utvalda Overwatch-fans. Givetvis tar fullblodsproffsen hem bäst av tre-serien med god marginal, även om det andra laget faktiskt lyckas norpa något halvdussin "kills" i varje match. TviQ, eller Kevyn Lindström som han också heter, får "Play of the Game" två av tre gånger. Hans specialitet är de mordinriktade glaskanoner som också går under benämningen "carry" i många andra populära onlinespel.