Precis som tidigare version är Netgear Arlo Pro 2 en vädertålig ip-kamera som kan hålla koll på hem, kontor eller sommarstuga, både inomhus och utomhus. Kameran drivs av uppladdningsbara batterier och bildöverföring sker givetvis trådlöst.

Arlo Pro 2 ger nu ger ännu lite skarpare bild i övervakningsfilmerna då kameran spelar in i 1080p. Som tidigare gäller 130 grader brett synfält, och tack vare både högtalare och mikrofon på enheten kan vi tala med barn och husdjur (eller inbrottstjuv) som befinner sig nära kameran.

Foto: Netgear

Med Arlo Pro 2 kommer även nya möjligheter att spela in övervakningsfilmen. Med kameran följer Netgears molntjänst som ger upp till sju dagars molnlagring för upp till fem kameror under kamerornas hela livslängd. Tjänsten kan nu utökas till att spela in hela tiden, dygnet runt, istället för att exempelvis bara aktiveras av rörelsedetektorer.