Hamburgare är en av de emoji som ingår i unicode-standarden och har implementerats i de flesta operativsystem och olika Android-tillverkares tangentbord. Men varje tillverkare har en egen variant, och under helgen blossade en diskussion upp om vilken som är korrekt.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

Det började med att Thomas Baekdal twittrade en bild på Apples och Googles hamburgare bredvid varandra. Googles har osten under burgaren, vilket fick många att utropa sin bestörtning.

Snart började Twitter-användare jämföra samtliga tillverkares hamburgare-emoji och diskutera vilken variant som är bäst. Microsoft har en tvådimensionell variant som placerar burgaren i botten, vilket många verkar tycka är bäst då brödet kan suga upp köttsafterna.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag