God of War, Sonys svar på Devil May Cry, har tidigare handlat om slagsmål mot diverse grekiska gudar. Med nystarten God of War ändrar man fokus något och utforskar istället en fader och son-relation medelst ultravåld, kryddat med nordisk mytologi. Kan bli så klart bli superkrystat och löjligt ur ett berättarmässigt perspektiv, men lyckas man bara balansera på rätt sida av klyschorna har vi ett intensivt och läckert actionspel att se fram emot.

3. Ghost of Thusima

Samurajer gör sig som bekant lysande i spelform, det fick vi om inte annat ett bevis på i Nioh – ett av årets vassaste actionspel. Kommande Ghost of Thusima utvecklas av Sucker Punch, med Infamous och SLy Cooper på meritlistan. Huruvida den studion lyckas tolka feodala Japan återstår att se, men trailern är åtminstone jäkligt snygg.



2. Shadow of the Colossus

Okej, det här är en nyversion av ett äldre spel och det finns en del frågetecken att räta ut – inte minst på det tekniska planet. Men vi snackar ändå om Shadow of the Colossus, ett av tidernas bästa äventyrsspel och klart bäst i Guardian-trilogin (som i övrigt består av Ico och The Last Guardian).

1. The Last of Us Part II

The Last of Us är en av de mest hyllade titlarna i spelhistorien, och förväntningarna på del två är så klart därefter. Att spelet skulle få skyhöga produktionsvärden var knappast någon överraskning, inte heller det faktum att Naughty Dog gör spelvärldens klart snyggaste trailers. Men ändå är det omöjligt att inte bli golvade när vi får se en liten bit till av äventyret.

Bottennappet – Playstation VR lockar fortfarande inte

I höst fyller Playstation VR ett år. Det har varit ett ojämnt år för konsolen, inte minst på grund av att spelutbudet lämnat en hel del att önska. Visst, vi har kunnat spela Resident Evil 7 i virtual reality och fått habila titlar som Farpoint, men i övrigt har det inte varit mycket som väckt vårt intresse. Det är väl tveksamt om så blir fallet framöver, men här på Paris Games Week står det i alla fall klart att speljätten inte är beredd att ge upp formatet. Här finns Blood & Truth, Final Fantasy XV Episode Ignis och Invector (med svenska Avicii). Säkert småhäftiga upplevelser, men knappast något som lockar oss att slänga upp plånboken och pynta ut med tusenlappar. Den där stora dragaren lyser fortfarande med sin frånvaro.

M3 är på plats under Paris Games Week och kommer uppdatera med massor av intryck hela veckan.