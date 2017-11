På kamerafronten hittar vi också lite nytt. Även om huvudkameran är densamma som hos föregångaren har den sekundära linsen nu en f/1.7-bländare som ska ge betydligt bättre bilder i mörkare omgivningar. Just mörkerfoto hörde till en av bristerna hos Oneplus 5, så detta torde vara välkommet hos de som vill ha en så kompetent kamera som möjligt i sin teleon. Oneplus 5T använder också något företaget kallar Intelligent Pixel Technology, som ska minska brus.

I stället är det just skärmen, som med högre upplösning (1080x2160) och tunnare kanter uppe och nere, ska locka folk att köpa en Oneplus 5T. Det rör sig om en 6-tums amoled-historia, begåvad med en mjukvarualgoritm som anpassar ljusstyrkan efter rådande ljusförhållanden. Noterbart är också att fingeravtrycksläsaren, som sitter under skärmen på "vanliga" Oneplus 5, nu får ta plats på baksidan på grund av de förtunnade skärmkanterna.

Med större skärm, mindre skärmkanter och en övergång till det hajpade bildförhållandet 18:9 (eller 2:1 om du så vill) vill Oneplus 5T befästa sin status som ett billigare flaggskeppsalternativ. Varken processor eller grafikkrets har uppgraderats, utan är samma som hos föregångaren Oneplus 5 . Detta innebär Snapdragon 835 och Adreno 540 för de oinvigda, och är vanliga kompetenter hos de high end-smartphones som sett dagens ljus under året.

Om det är något som får Oneplus-telefonerna att sticka ut från mängden så är det prislappen. Oneplus 5T är, trots sina kraftfulla specifikationer, tillgänglig från 4 999 kronor (64GB, 6GB), och släpps i företagets svenska webbshop den 21 november.

M3 är på plats under Oneplus lanseringsevenemang i New York just nu, och uppdaterar denna artikel med våra första intryck av telefonen inom mycket kort.