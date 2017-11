Med Philips Hue kan du göra mycket mer än bara ändra färger via appen. Styrkan med de smarta lamporna är att du kan koppla ihop dem med andra prylar du har i hemmet och få dem att reagera beroende på vad som händer. Du kan alltså använda Philips Hue som en visuell notifikation när något inträffar.

Läs även: Kom igång med Philips Hue – allt du behöver veta

Det finns olika sätt att lösa detta. Ett av dem är att använda appen IFTTT (If This Then That) som låter dig bestämma enkla variabler som utlöser olika händelser beroende av vad som händer. Till exempel kan dina Philips-lampor börja blinka när du får ett mejl från chefen, eller ställa om ljuset till blått när det börjar regna ute.

Det finns både för- och nackdelar med IFTTT. Nackdelarna är att du bara kan skapa ett led av kommandon, det vill säga: Om detta händer - gör detta. Eftersom tjänsten är webbaserad kan det även bli viss fördröjning i responsen. Vill du ha ett mer stabilt och responsivt system där du desutom kan programera in fler variabler så bör du kika på att skaffa en central-hub för dina smarta hemmet-prylar (till exempel Athom Homey, Fibaro Home Center 2 och liknande).

Fördelen med IFTTT är å andra sidan att det är gratis och väldigt enkelt att använda. Det finns masor av färdiga "skript" som du kan använda, eller så skapar du egna med några knapptryckningar.

Kom i gång

1. Ladda ner appen från Google Play Store eller App Store.

2. För att hitta färdiga skript klickar du på sökikonen i appen och söker exempelvis efter "Hue".

3. För att göra egna så går du in under My Applets och trycker på pluset i övre högra hörnet. Då hamnar du på bilden ovan. Klicka på this för att lägga till en händelse och sedan på "that" för att lägga till vad som ska hända när det första inträffar.

9 smarta notifieringar till dina Philips Hue-lampor

1. Taggad på Facebook gör Philips Hue blåa

När en blir taggad i foton Facebook gäller det illa kvickt att kolla vad en har blivit taggad i för något. Vi valde att färga lamporna blåa, men du kan förstås välja vilken respons du vill. En annan färg, blinkande, och så vidare. Så här gör du:

1. Skapa en ny applet

2. Klicka på this och leta fram och välj Facebook.

3. Välj trigger och spara. (i vårt fall "You are tagged in a photo).

4. Klicka på that och leta upp och välj Philips Hue.

5. Välj vilka lampor som ska påverkas och sedan vilken respons, till exempel change color.

6. Vill du ha blå så kan du antingen skriva blue, eller om du vill vara mer specifik så kan du använda hex-färger, till exempel #597a9b. (sök "hex color" på Google)

7. Klicka ur "Recieve notifications" om du inte vill ha ett mejl varje gång händelsen triggas och tryck sedan på spara. Klart!

2. Sms får lamporna att blinka

Om sms från vissa personer är extra viktigt kan det vara bra att få en heads-up så att du absolut inte missar dem. Du kan även göra en template på samma sätt för att visa missade samtal.

1. Skapa en ny applet

2. Klicka på this och leta fram och välj sms. ("Android sms" om du kör Android.)

3. Välj trigger och spara. (i vårt fall "New sms recieved from phone number", samt vilket nummer).

4. Klicka på that och leta upp och välj Philips Hue.

5. Välj vilka lampor som ska påverkas och sedan vilken respons, till exempel blink lights.

6. Klicka ur "Recieve notifications" om du inte vill ha ett mejl varje gång händelsen triggas och tryck sedan på spara. Klart!

3. Stäng av lamporna automatiskt när du går ut

En rörelsesensor kopplad till dina Philips Hue-lampor är kanske det mest optimala, men du kan även stänga av lamporna med IFTTT. Hämta bara den färdiga "applet" som gör detta, och ställ in område där händelsen triggas när du går utanför. Sök på "turn of Hue", eller klicka här för att komma direkt till applet:en. Välj Turn on och ställ in området du vill ska trigga händelsen.

4. Få notiser från valfri app (Android)

Vissa appar har direkt stöd i IFTTT med egna applets, exempelvis Facebook, Gmail, med flera, men det går att få saker att hända med andra appar också. Vi testade med WhatsApp och lyckades få Philips Hue att växla färger när ett meddelande mottogs. Så här gör du: