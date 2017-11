Razer presenterade på onsdagen under ett stort event i London sin allra första smartphone, Razer Phone. Företagets vd och medgrundare Min-Liang Tan presenterade Razer Phone som den "ultimata underhållningsmobilen" och listade fem saker som gör att Razer Phone skiljer sig från konkurrenterna.

1. Bild - Skärmen är unikt framtagen för Razer Phone och är världens första mobila 120 hz Ultramotion Display. Något som innebär att användaren inte upplever stutter, motionblur eller ghosting. Ultramotion är sedan en anpassningsbar bilduppdateringsteknologi likt Nvidias G-Sync som synkar mobilens grafikkort med vad som visas på skärmen för en mjukare mobilupplevelse utan vare sig tearing, lagg eller onödigt slit för batteriet. Skärmen är en 5,7 tums LCD på 1440 x 2560.

2. Ljud - Razer menar sig på att Razer Phone ska vara kapabel till bioljud och använder sig av både dubbla högtalare, dubbla förstärkare, Dolby Atmos och är världens första telefon certifierad av Thx. "Den mest högljudda telefonen någonsin" som Min-Liang Tan beskriver det.

3. Prestanda - Är det en telefon för spel så måste prestandan förstås vara bra. Razer Phone har en Snapdragon 835-processor och hela 8 Gb RAM. Detta kan jämföras med Iphone 8 Plus som har 3 Gb RAM eller Samsung S8 Plus med 4 Gb RAM. Razer lovar också att den trumfar andra telefoner prestandamässigt även under uppvärmning.

4. Batteri - Razer Phone har ett batteri på hela 4000mah vilket ska motsvara ungefär 12,5 timmar film eller 63,5 timmar musik eller 7 timmars Heartstone. Batteriet använder sig sedan av Qualcomm Quick Charge 4+ så att telefonen på en timme kan ladda från 0 till 85 procent.