Tidiga utannonseringar

Att mäta sin framgång i antal exklusiva titlar har länge varit något som de stora konsoltillverkarna har gjort, och ser man enbart på hur många spel Sony har utannonserat till Playstation 4 just nu vinner de utan några större problem. Samtidigt är det lätt att stirra sig blind på den biten. De senaste åren har Sony haft för vana att utannonsera spel extremt tidigt, medan Microsoft och Nintendo arbetat med en lite annan strategi och hållit på sina projekt längre.

Paris Games Week: ”Går Sony på knock i kriget mot Xbox?"

Foto: Anders Wollner Michael Denny, chef på Sony Playstation.

Sony har väldigt många spel utannonserade just nu, och flera av dem har inte ett lanseringsdatum. Hur långt i förväg kan man egentligen utannonsera ett spel?

– Det är en bra fråga. De här spelen är så spännande när de först kommer upp. Våra spelare vill veta när de kommer, och vi på Sony vill så klart berätta att vi arbetar med dem. Det är en balansgång, och det kräver en del erfarenhet för att veta när det är exakt rätt tid. Men när vi har spel som ändå ser så bra ut som Ghost of Thsusima, vill vi dela med oss av det.

Ni jobbar med en hel del olika titlar just nu, allt från det som brukar kallas för casual, däribland Playlink, till stora AAA-spel som The Last of Us: Part II. Hur viktigt är det för er att ni har ett utbud som tilltalar alla?

– Just bredden är något vi alltid har strävat efter med Playstation. Det är intressant när vi tittar på de nya titlarna vi visar upp här under Paris Games Week; vi har allt från de stora AAA-titlarna från Sucker Punch och mer kreativa spel som Concrete Genie och den nya Playlink-titeln Erica. Sedan har vi helt nya AAA-titlar till Playstation VR, som Blood & Truth.

På tal om Playlink; hur viktigt är det att fånga casual-marknaden med sådana saker?

– Med Playlink är idén att vi ska ha spel som lockar våra kärnspelare, och att de ska visa upp spelen för sina vänner och familjemedlemmar. Vår idé är att Playstation ska vara i centrum i vardagsrummet, och där umgås du kanske inte alltid med människor som spelar mycket. Det viktigaste med Playlink är att vi har en stor bredd på upplevelserna, vi har allt från Singstar till Hidden Agenda och Erica.

Virtual reality och augmented reality

Sony lanserade som bekant Playstation VR förra hösten, och formatet har väl inte riktigt tagit fart ännu. Som vi tidigare har varit inne på saknas det starka spel som får Playstation VR att vara intressant efter att den första wow-effekten börjat rinna av – och även om vi såg några enstaka spännande spel på Paris Games Week är det knappast läge att börja hajpa formatet ännu. Faktum är att det är svårt att veta hur mycket vikt Sony lägger vid Playstation VR.

Ar är så klart spännande, men vårt fokus just nu ligger på vr.

Playstation VR firar ett år på marknaden. Många menar att systemet kanske inte riktigt sålt enligt förväntan. Är den ekonomiska biten det viktigaste för er med Playstation VR?

– Jag skulle säga att det viktigaste med Playstation VR är själva upplevelsen. Och spelen till formatet blir bara bättre och bättre. Under året har vi lanserat Resident Evil 7 och Gran Turismo Sport för vr, och nu har vi även stora spel som utvecklas helt för vr, som Blood & Truth, och vi har även utannonserat andra spel som kommer till formatet framöver.