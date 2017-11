Blizzard meddelade under Blizzcon 2017 att strategispelet Starcraft II nu blir gratis att spela. Den 14 novemeber kan du ladda ner Starcraft II: Wings of Liberty komplett med både enspelar- och flerspelarläget utan någon som helst kostnad via Battle.net.

Däremot kommer du fortfarande behöva betala om du vill ha spelets expansioner Heart of the Swarm och Legacy of the Void. Men i det fall att du redan äger Wings of Liberty bjuder Blizzard dig på ett exemplar av Heart of the Swarm.

Tidigare i år gjorde även Blizzard det ursprungliga Starcraft gratis att spela via Battle.net. Strax därefter släpptes istället en grafiskt uppdaterad betalversion av spelet, Starcraft: Remastered.