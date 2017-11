Expansioner i all ära, men många World of Warcraft-spelare har saknat tiden som var kring lanseringen av spelet för 13 år sedan. Därför har fans i omgångar startat så kallade ”vanilla servers” för World of Warcraft för att kunna njuta av det simpla.

Blizzard å sin sida har varit flitiga på att stänga ner dem – vilket skapat frågetecken hos mången fanbas. Och nu kommer förklaringen. Under Blizzcon avslöjade Blizzard nämligen att man snickrar på en officiell vanilla-server för alla nostalgiker.