Det smarta hemmet känns knappast särskilt smart om vi alltid måste leta rätt på vår mobil, hitta rätt app, vänta på att den ska starta och först där kunna kontrollera exempelvis lampor eller värme. En del kontroller gör sig helt enkelt bäst när de finns lättillgängliga och alltid på samma plats – exempelvis som en strömbrytare på en vägg.

Det tar Liquidbeam fasta på, ett tyskt start up-bolag som med en Indiegogo-kampanj försöker lansera Eliah – en kombinerad led-taklampa och värmeelement.

Foto: Liquidbeam

Förutom en upp till 2 000 lumen stark led-ljuskälla är Eliah också ett 2 000 watt starkt värmeelement. Eliah har varken app eller uppkoppling, utan kopplas in i det vanliga lamputtaget och styrs via en strömbrytare på väggen. Via olika många tryck på strömbrytaren kan lampan justeras, och värmeelementet kan slås igång med olika tidsintervaller.