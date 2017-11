Med regelbundna tillskott sedan 1994 är Need for Speed en av de äldsta ännu levande racingserien. Men trots sina 23 år är det svårt att säga vad som definerar den anrika spelserien, vilket i och för sig inte är så konstigt med tanke på att den har bytt både utvecklare och inriktning ett flertal gånger under årens lopp. I händerna på den Göteborgsbaserade studion Ghost Games var tjuv- och polisjakter i centrum 2013, medan neondränkt och regntung nattracing med lustiga filmsekvenser väntade 2015. Två år senare får vi istället en blandning av Forza Horizon och actionfyllda bilfilmer från Hollywood.





The Need for hämnd

En elak kartell, en förrådd huvudperson och hans kompisar står i centrum av historien i den senaste delen av den brokiga Need for Speed-sagan. Efter att blivit lurad och nästan dödad av The House, en kartell som styr både den undre världen och polisen i den Las Vegas-inspirerad Fortune City, bestämmer sig huvudpersonen Tyler för att slå ut den kriminella organisationen.

För att kunna göra det måste dock racerförare runt om i den stora fria staden besegras i diverse lopp och utmaningar. Förarna är indelade i olika specialiteter som drift, dragracing och polisflykt, så Tyler måste ta hjälp av vännerna Mac och Jess för att besegra alla – och få sin hämnd. Sin payback. Sin Need for Speed Payback.

Det låter kanske inte särskilt spännande och storyn engagerar ungefär lika mycket som beskrivningen ovan. Varken huvudpersonerna eller de racerförare som ska besegras är något mer än tomma skal med inprogrammerade repliker. Karaktärsutvecklingen stannar vid han som kör snabbt, han som driftar bra och hon som är duktig på att lura bort polisen. Saknaden av de härligt ostiga mellansekvenserna från det förra spelet är stor.

The Need for arkadracing

Lyckligtvis är en välskriven story knappast en nödvändig komponent i ett bilspel. Det är snarare mer positivt om berättelsen stjäl så lite utrymme som möjligt för det som är viktigast – körandet. Och på den punkten gör Need for Speed Payback mycket rätt. Hämndhistorien är sällan något mer än bakgrundsprat som används för att ta spelaren till nya platser i den stora staden; från citykärnan och landsvägar till klippiga berg och jättelika dammar.

Körkänslan lutar starkt åt arkadhållet och saker som racinglinjer, bromspunkter och däckslitage är helt irrelevanta.

I varje område väntar i huvudsak ett antal uppdragskedjor där specifika biltyper ska användas, exempelvis drift, dragrace och regelrätta race. På så sätt måste minst en bil av varje sort införskaffas och uppgraderas. Samtidigt som det är ett smart sätt att få spelaren att provköra olika typer av bilar, blir det en konstig artificiell begräsning när till exempel en Subaru Impreza måste köpas två gånger; dels som racingbil och dels för drifting.

Oavsett vilken sorts tävling som står på tur är det extrema farter och bråkiga motståndare som väntar. Körkänslan lutar starkt åt arkadhållet och saker som racinglinjer, bromspunkter och däckslitage är helt irrelevanta. Bromsarna behöver knappt användas utöver att ställa upp bilen för bredsladd i kurvorna. Need for Speed är ren arkadracing ända ut i fingerspetsarna och varje bildruta är fylld med brummande bestar som sprutar glittrande partiklar över hela vägen.

The Need for gummiband

Tyvärr leder flera race till ordentliga vredesutbrott på grund av fuskande motståndare och civila trafikanter som är experter på att stå i vägen. Lägg därtill stenar, stolpar och andra objekt vid vägkanten som mer än gärna förstör ditt race så finns det en viss risk att det uppfinns nya svordomar på löpande band. Lyckligtvis är kontrollen så pass förlåtande att det oftast går att undvika de värsta kollisionerna.

Något som däremot inte går att undvika är den underliga intelligensen och farten hos vissa motståndare. I alltför många race drar en ensam datorstyrd förare iväg i full fart, för att sedan mystiskt lätta på gasen på den sista sträckan innan mål. En annan vanlig företeelse är att om vi gör ett perfekt lopp men klantar till det strax innan mållinjen, så passeras vi direkt av två-tre motståndare. Eftersom det vanligtvis krävs en förstaplats för att kunna avancera till nästa tävling blir det en hel del irriterande omstarter.

Need for Speed kombinerar alltså vinstkrav med gummibandsmekanik av värsta sort, två inslag som vi verkligen avskyr i blspel. Men trots många nya fula ord och förhöjt blodtryck trycker vi gärna på ”retry”-knappen och tar oss an loppet en gång till. Det var ju ändå vårt fel att det gick åt skogen. Mestadels i alla fall.

The Need for uppgraderingar

Om det ändå är omöjligt att nå förstaplatsen kan den bil som används behöva ett stycke uppgraderingar. I vanlig ordning hittas bättre komponenter hos bilhandlare, men i ovanlig ordning uppgraderas bilarna med hjälp av en sorts spelkort.