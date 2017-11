Missa inte: Allt inför Black Friday 2017

3. Var hittar jag bäst fynd?

2017 är första året då svenska återförsäljare hoppar på Singles day-tåget på allvar. Här är några av tekniksajterna som är värda att kika på under lördagen:

Internationellt är fenomenet ännu större. Den största hemsidan under Singles day är Alibaba, även kallat Kinas Amazon. De slår rekord år efter år, under 2016 sålde de mer under 11 november än Amazon sålde under ett helt år. Den svenska Alibaba-sajten är dessvärre kraftigt begränsad, speciellt när det gäller elektronik.