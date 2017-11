Kameramässigt är Razer bra men inte bäst. Razer Phone har en dubbel 12-megapixelkamera med en vidvinkel på f/1.75 i bländare, och f/2.6 i telefoto. Den gör ett stabilt jobb och bilderna utomhus är både färg- och kontrastrika. Däremot hänger den inte riktigt med inomhus där exempelvis Iphone 8 Plus presterar bra mycket bättre.

Och på siffrorna syns Razers ansträngningar. Via Geekbench 4 får vi fram 6 605 poäng på flertrådat och 1 921 på enkeltrådat. Galaxy Note 8, Samsungs senaste flaggskepp, presterar i jämförelse 6 481 kontra 1 965. Det är så klart en petitess i det hela men ändå bra jobbat av Razer att på sitt första försök få fram ett sånt här prestandamonster.

Men det är mycket Razer gör rätt med sin debut på mobilmarknaden. Razer Phone skeppas med Android 7 Nougat (Oreo kommer första kvartalet) och hyllade Nova Launcher Prime i en särskild Razer Edition. Razer har dessutom låtit bli att peta in en massa onödig mjukvara, så kallat bloadware. Man har också pressat in ett 4000 mah-stort batteri, vilket är i särklass ett av de större på marknaden just nu. Razer utlovar batteritid som räcker hela dagen, även vid flitigt användande, och där levererar de.

Det är ett stycke hårdvara som piskar det mesta, både i användarupplevelse och ren råstyrka.

Vi testar att tillbringa en hel förmiddag med Netflix, massvis med musiklyssnande i kollektivtrafiken, och ett par bataljer i moba-spelet Arena of Valor, och hade ändå gott om batteritid på kvällen. Att telefonen dessutom stödjer Qualcomms Quick Charge 4.0-teknologi (som vi tyvärr inte testat) som ska ge 50 procent batteritid på 35 minuters laddning är heller inte fy skam.

Var är spelfokuset?

Däremot känns Razer Phone som en udda fågel i tillverkarens övriga utbud. Vi kan inte låta bli att fundera över om inbitna gamers verkligen vill tillbringa flera timmar med ett mobilspel? Visst, Razer har anpassat telefonens mjukvara med en del intressanta funktioner för just spelare.

Exempelvis finns ett särskilt Game Booster-läge som ska optimera spelen individuellt för att förlänga batteritid och prestanda, och Razer har knutit till sig avtal med utvecklare för att få särskilda 120 Mhz-versioner av spel. Dessutom levereras Razer Phone tillsammans med en butik där man kan ladda ner olika spelrelaterade teman.

Men det känns ändå som en märklig satsning då telefonen i övrigt inte känns särskilt ”gamer”. Här hade Razer kunnat göra så mycket mer och vi hade gärna sett en dedikerad spelbutik med exklusiva titlar för plattformen, eller möjlighet att synkronisera den med en pc som har Razers övriga spelmjukvara.

Omdöme: En stabil debut

Razer Phone är en stabil debut för ett företag som länge pysslat med speltillbehör. Det är ett stycke hårdvara som piskar det mesta, både i användarupplevelse och ren råstyrka. Däremot hade Razer gärna fått satsa på en tydligare gamerprofil då telefonen känns som en Android-telefon i mängden.

Inför en Razer Phone 2 kan vi bara hoppas på en smidigare och mer unik design samt något vassare kamera. Men tills dess har vi en telefon med prestanda i en klass för sig, en skärm som får oss att häpna och högtalare som blåser av oss av stolen. På dessa punkter har Razer nämligen gjort helt rätt.

Fakta Razer Phone

Tillverkare: Razer

Släpps: 17 december (Exklusiv för Tre)

Systemkrets: Snapdragon 835 MSM8998

Processor: 4st 2.35 GHz Kryo + 4st 1.9 GHz Kryo

Grafik: Adreno 540

Minne: 8 GB

Lagring: 64 GB, plats för mikro sd

Bildskärm: 5,7 tum IGZO IPS LCD, 1440 x 2560 bildpunkter (515 ppt)

Kameror: Dubbla 12 megapixel bak, 8 megapixel fram

Anslutningar: Usb-c.

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (cat 15/13), 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2, a-gps, nfc

Operativsystem: Android 7.1.1 (Android 8 kommer första kvartalet 2018)

Övrigt: Dolby Atmos-högtalare, stöd för THX via adapter

Batteri: 4000 mAh med Qualcomm Quick Charge 4+, 12h 30min video, 63h 30 min musik, 7h spel

Storlek: 158.5 x 77.7 x 8 mm

Vikt: 197 gram

Pris: 7 000 kronor (finns att köpa hos Razer eller Tre)

Prestanda

Antutu Benchmark 6: 179 762 poäng

Geekbench 4: 6 605 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 41 612 poäng

120 Hz-skärm.

Ingen bloatware.

Prestanda i toppklass.

Priset.

Klumpig.

Tveksamt designad påknapp.

Saknar tydligt gamerfokus.