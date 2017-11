Speljätten Activision låter meddela att det nya krigsspelet Call of Duty: WWII drog in mer än 500 miljoner dollar (motsvarande 4,2 miljarder kronor) under sina första tre dagar på marknaden.

Jämfört med föregångaren Call of Duty: Infinite Warfare handlar det om dubbelt så många sålda exemplar, med andra ord tycks kunderna uppskatta att Activision har valt att återvända till Andra världskriget.

Call of Duty: WWII

Missa inte: Activision tar Call of Duty tillbaka till sina rötter – så bra är CoD: WW2