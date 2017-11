Mui är en träplanka som du kopplar upp till nätet. Eller Mui är egentligen lite mer än så. Mui är också en interaktiv skärm som du kan använda för att kontrollera det smarta hemmet, kolla meddelanden, väder, med mera. Något som The Verge var först med att rapportera om.

Mui, som görs av det japanska företaget Nissha som också gjort touch-sensorerna till Nintendo Switch, är designad för att smälta in i ditt rum och inte göra något väsen av sig förrän du använder den. Mui i sig är ett japanskt ord för tystnad.

Just nu är Mui i prototypstadiet och använder sig av Mythings, en internet of things-tjänst från Yahoo Japan, för att styras. Planen är att hålla en Kickstarterkampanj under juni nästa år. Mui väntas kosta mellan 7000 och 10000 kronor.